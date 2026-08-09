Conmoción en Río de Janeiro: cuatro muertos en otro accidente de helicóptero

El fuego destruyó por completo la aeronave y dejó al piloto y a tres mujeres con graves quemaduras. Los bomberos difundieron imágenes del operativo, realizado en una zona boscosa, escarpada y de difícil acceso.

Un accidente de helicóptero dejó cuatro muertos este sábado en Río de Janeiro , entre ellos tres turistas colombianas y el piloto, luego de que la aeronave se precipitara en una zona boscosa durante un vuelo panorámico.

La aeronave cayó en el Parque Nacional de Tijuca , sobre la ladera de una montaña con abundante vegetación y sectores de difícil acceso. Los bomberos informaron que las víctimas sufrieron graves quemaduras y quedaron irreconocibles . Las imágenes difundidas por los equipos de emergencia mostraron el helicóptero completamente envuelto en llamas en medio del bosque.

Debido a las características del terreno, los rescatistas tuvieron que llegar hasta el sitio por vía terrestre. El operativo involucró a unos 40 militares , además de vehículos y equipos especializados para poder trabajar en la zona donde ocurrió el siniestro.

La cónsul general de Colombia en Río de Janeiro, Diana Páez , explicó que las tres mujeres pertenecían a una familia colombiana de seis integrantes que había viajado a Brasil para festejar los 15 años de una adolescente. Entre las víctimas se encontraban su abuela, una tía y una prima .

La familia había organizado el paseo en dos grupos porque el helicóptero podía transportar solamente a tres pasajeros. La adolescente debía realizar otro vuelo más tarde junto con su padre y la pareja de él, por lo que no se encontraba a bordo de la aeronave que cayó.

Desde el consulado colombiano indicaron que colaboraron con las autoridades brasileñas para establecer la identidad de las víctimas. El procedimiento fue especialmente complejo debido al estado en que quedaron los cuerpos.

El accidente se produjo en las inmediaciones de Vista China, uno de los puntos turísticos del parque, conocido por el mirador con forma de pagoda que ofrece una vista amplia de la ciudad. Los recorridos aéreos son una de las actividades elegidas por muchos visitantes para observar desde el aire los principales atractivos de Río y su entorno natural.

PLANTÃO: Um helicóptero caiu na manhã deste sábado (8), próximo à Vista Chinesa, no Alto da Boa Vista, Zona Sul do Rio. Pelo menos quatro pessoas morreram. Equipes do Corpo de Bombeiros atuam no local, de difícil acesso. pic.twitter.com/pQU2FLp1L8 — Voz e Pauta (@vozepauta) August 8, 2026

Río de Janeiro evalúa suspender los vuelos panorámicos por seguridad

Tras el siniestro, el alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Cavaliere, pidió a la Agencia Nacional de Aviación Civil de Brasil (ANAC) que refuerce los controles sobre este tipo de vuelos. El funcionario planteó incluso la posibilidad de interrumpir temporalmente los recorridos panorámicos para revisar las condiciones de los helipuertos, las aeronaves y sus tareas de mantenimiento.

“Quiero que la ANAC adopte estas medidas, incluida la posibilidad de suspender los vuelos panorámicos durante una o dos semanas, o el tiempo necesario para realizar una inspección más exhaustiva de los helipuertos, las aeronaves y el mantenimiento de las mismas, garantizando así la seguridad de quienes visitan la ciudad, de los turistas y de la población que circula por aquí”, señaló Cavaliere.

El alcalde aclaró que la decisión final corresponde al organismo federal y remarcó que la frecuencia de este tipo de servicios requiere una revisión. “La ANAC deberá tomar una decisión y fijar su postura. Lo que defiendo, como alcalde, es que esta competencia pertenece a la ANAC; es de ámbito federal. Llamo la atención sobre esto: no se puede pasar por alto el hecho de que hemos tenido un accidente aéreo en Río de Janeiro en un intervalo de apenas mes y medio. Por lo tanto, lo que la alcaldía pide a la ANAC es que tome medidas”, insistió.

En respuesta, la ANAC informó que ya mantenía conversaciones con la alcaldía para llevar adelante una auditoría conjunta de fiscalización, con especial atención sobre los vuelos panorámicos. El organismo, sin embargo, todavía no precisó qué medidas concretas adoptará.