Córdoba: revelaron la identidad de cuatro desaparecidos secuestrados durante la dictadura

HIJOS Córdoba confirmó que el Equipo Argentino de Antropología Forense logró identificar a Ramiro Bustillo Rubio, Raúl Oscar Ceballos Cantón, Oscar Omar Reyes y Mario Alberto Nívoli, víctimas secuestradas en 1977.

El Equipo Argentino de Antropología Forense trabaja en el predio donde funcionó un excentro de detención.

La organización HIJOS Córdoba confirmó la identificación de cuatro restos hallados por el Equipo Argentino de Antropología Forense en el ex centro clandestino de detención La Perla. Restan conocer la identidad de otras ocho personas.

Las víctimas fueron Ramiro Bustillo Rubio , de 27 años; Oscar Omar Reyes , de 45, ambos secuestrados el 18 de octubre de 1977, y Mario Alberto Nívoli , de 28, capturado meses antes, durante la madrugada del 14 de febrero de ese mismo año. El último en revelarse fue Raúl Oscar Ceballos Cantón, secuestrado el 26 de agosto de 1976 cuando tenía 23 años.

El primero en ser identificado fue Nívoli . Había nacido en la localidad cordobesa de Ucacha, cursaba la carrera de Ingeniería Química en la Universidad Nacional del Litoral y militaba en la Juventud Universitaria Peronista.

Según detalló HIJOS Córdoba a partir del trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense, Ramiro Bustillo Rubio fue secuestrado el 18 de octubre de 1977, cuando tenía 27 años. Su captura se produjo por orden de Luciano Benjamín Menéndez, entonces comandante del III Cuerpo del Ejército.

De acuerdo con registros de la Comisión Provincial de la Memoria de Córdoba, Bustillo Rubio había nacido en San Rafael, Mendoza, el 7 de julio de 1950. Era estudiante de cuarto año de Ingeniería en la Universidad Nacional de Córdoba, trabajaba como obrero y militaba en el Partido Comunista.

Mario Nívoli, uno de los detenidos identificados en el predio de La Perla.

Durante su cautiverio permaneció detenido en dos centros clandestinos: el Departamento 2 de Informaciones de la Policía de Córdoba (D2) y el complejo represivo de La Perla.

Los responsables de su secuestro y desaparición fueron juzgados el 25 de agosto de 2016 en la sentencia de la megacausa “La Perla-La Ribera-D2”, el séptimo juicio por crímenes de lesa humanidad realizado en Córdoba desde 2008 y que reunió un total de 22 expedientes.

En el mismo proceso de identificación también se confirmó la identidad de Oscar Omar Reyes, de 45 años, oriundo de Banfield, en la provincia de Buenos Aires. Había nacido el 29 de noviembre de 1931, era ingeniero mecánico, trabajaba como obrero en la empresa FIAT y militaba en el Partido Comunista.

Reyes fue secuestrado el 18 de octubre de 1977 mientras se dirigía en su automóvil a una reunión partidaria. Al igual que Bustillo Rubio, permaneció detenido en el centro clandestino D2 de la Policía de Córdoba y posteriormente en La Perla.

Finalmente, Raúl Oscar Ceballos Cantón -de 23 años al momento de su desaparición- era un comerciante y trabajador de la planta FIAT que se encontraba estudiando Ingeniería. Se conoce que permaneció detenido en el centro clandestino "Campo de la Ribera" antes de ser trasladado a "La Perla".