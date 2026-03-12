Quién es Mario Alberto Nívoli: uno de los 12 desaparecidos cuyos restos fueron encontrados en La Perla

Tenía 28 años cuando fue secuestrado durante la última dictadura (1976-1983). Sus restos fueron identificados entre un grupo de personas halladas en las inmediaciones del ex centro clandestino cordobés.

Los restos de Mario Alberto Nívoli fueron hallados en el centro clandestino de La Perla.

La hija de Mario Alberto Nívoli confirmó este jueves que los restos de su padre fueron identificados entre los hallados en las inmediaciones del excentro clandestino La Perla , en Córdoba. La mujer era apenas una bebé cuando militares lo secuestraron de su casa en General Paz durante la última dictadura (1976-1983).

Nívoli tenía 28 años al momento de su secuestro. Había nacido en la localidad cordobesa de Ucacha , pero estudió Ingeniería Química en la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y militó en la Juventud Universitaria Peronista (JUP) .

Durante su etapa en Santa Fe formó su familia junto a Graciela , con quien tuvo dos hijos: Mariano y María Soledad . Posteriormente se mudaron primero a Concordia y luego a Córdoba . De acuerdo con el Archivo Provincial de la Memoria de Córdoba , trabajaba como técnico electricista y entre sus compañeros era conocido como “Tito” .

El joven fue detenido ilegalmente frente a su familia por un grupo de tareas. Tras el secuestro fue trasladado al centro clandestino de detención, tortura y exterminio La Perla , que operaba bajo la órbita del militar Luciano Benjamín Menéndez .

Los responsables de ese espacio represivo fueron juzgados en la megacausa “La Perla-La Ribera-D2” , cuyo veredicto se conoció el 25 de agosto de 2016 . En ese proceso, el Tribunal Oral Federal N°1 de Córdoba condenó a 38 represores a prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua , mientras que cinco imputados fueron absueltos .

Las condenas se vincularon con crímenes de lesa humanidad cometidos contra 711 personas en los centros clandestinos La Perla y Campo Rivera. Menéndez, quien acumuló 13 condenas a cadena perpetua, murió en febrero de 2018, menos de dos años después del fallo.

La hija de Mario Alberto Nívoli habló tras la identificación de los restos

“Es una sensación enorme de justicia”, expresó María Soledad Nívoli en diálogo con Cadena3, luego de casi medio siglo sin conocer el destino de su padre.

“Decirles a quienes secuestraron y mataron a mi papá que ya no pueden seguir cometiendo ese crimen. Lo siguieron cometiendo durante todos estos años al mantenerlo desaparecido”, afirmó.

La mujer contó que recibió la noticia de manera inesperada. “Lo primero que sentí fue un llanto explosivo. Estaba saliendo de la escuela de mi hijo Emiliano, que tiene ocho años, cuando me llamó el abogado Ramiro Fresneda. Nunca pensé que esa llamada iba a ser por esto”, relató.

Según explicó, el hallazgo también le generó alivio y una sensación de paz tras décadas de incertidumbre. “Una certeza apareció en mi cabeza: ya no soy más una hija de desaparecidos. Mi papá dejó de ser desaparecido. Ahora soy huérfana de padre. Mi papá está muerto”, concluyó.