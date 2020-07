Cacho Fontana dio positivo de coronavirus

El pasado sábado se confirmó el resultado positivo del control al que se sometió el locutor, después de que otros residentes también se contagiaran Covid-19, señaló la familiar en diálogo con el canal América.

En el centro para la tercera edad en donde está hospedado Fontana consideran que probablemente algún empleado ingresó enfermo al lugar y contagió a parte de los residentes.

El pasado 23 de abril Cacho festejó su cumpleaños y, en contacto con Canal Trece, expresó: “Estoy más que bien, la estoy pasando mejor que en los tiempos jóvenes porque estoy con una vitalidad, una fortaleza y un espíritu muy importante que me ayuda a llevar esta pandemia que estamos padeciendo todos”.

Esta semana también se conoció que el periodista y conductor de radio Andy Kusnetzoff contrajo el nuevo virus y fue aislado en el Sanatorio La Trinidad.

“Estoy bien, pero el sábado llegué medio baqueteado, estaba con un poco de tos. El domingo seguí con bastante tos, fiebre no tuve nunca. Por precaución el lunes me hice ver y fui a la clínica donde estoy ahora. Me hice el hisopado y di positivo para Covid-19”, detalló Kusnetzoff a través de una llamada telefónica a sus compañeros y oyentes de la radio Metro.

Antes, en sus historias de Instagram había comunicado: “Hola a todos. Les quiero compartir que el sábado por la noche empecé a sentir dolor en el cuerpo y tos. Me hice el hisopado y me dio positivo. Estoy bien y asilado. Mi familia está bien. Cuídense mucho”.