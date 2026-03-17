Crimen en La Matanza: cómo fue el asesinato de un docente que trabajaba como chofer de app

Un policía fue detenido luego del violento episodio. El acusado era su pasajero.

El homicidio de Cristian Pereyra, un docente de 39 años que complementaba sus ingresos como chofer de una aplicación , conmocionó a La Matanza . El hombre fue asesinado a balazos tras aceptar un viaje que terminó siendo fatal en la zona de Virrey del Pino , a la vera de la autopista Presidente Perón .

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El caso dio un giro inesperado horas después, cuando la Justicia ordenó la detención de un policía bonaerense como principal sospechoso.

La secuencia comenzó cuando Pereyra aceptó un viaje a través de la aplicación Didi . El recorrido se inició en Mariano Acosta (Merlo) y tenía como destino Virrey del Pino .

Según reconstruyó la investigación, el trayecto se desarrolló sin inconvenientes y el conductor incluso dio por finalizado el viaje en la plataforma . Sin embargo, por razones que aún se investigan, el docente descendió del vehículo y fue atacado a tiros fuera del auto .

Gravemente herido, logró decir sus últimas palabras cuando llegó la policía tras un llamado al 911 : “ Soy chofer de Didi. Me robaron el auto ”. Poco después murió.

El hombre trabajaba como docente y chofer de aplicación a la vez.

El crimen y el principal sospechoso

El cuerpo de la víctima presentaba diez impactos de bala, con cinco orificios de entrada y cuatro de salida, mientras que un proyectil quedó alojado en el cuerpo y fue extraído durante la autopsia.

El agresor escapó con el Chevrolet Corsa II de la víctima, además de otras pertenencias, entre ellas su teléfono celular.

Horas más tarde, la investigación derivó en la detención de Matías Alejandro Vizgarra Riveros, de 23 años, integrante de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) La Matanza.

El joven había sido el último pasajero de Pereyra y, según las pericias, los disparos habrían sido efectuados con su arma reglamentaria, una Bersa TPR9.

El fiscal Adrián Arribas, a cargo de la causa, sostuvo: “La prueba que tengo me ha llevado a sostener que es él el autor del crimen. Tengo secuestrada su arma y un primer ‘visu’ de los proyectiles coincide con la marca y modelo de las vainas secuestradas”.

En la escena del crimen se encontraron cinco vainas servidas, mientras que el arma del sospechoso tenía menos municiones que en su última inspección.

Durante la investigación, el imputado incurrió en inconsistencias. Según el fiscal, el sospechoso mencionó inicialmente que “se había mandado una macana” ante compañeros, aunque luego se negó a declarar en la indagatoria.

Además, las personas que el detenido señaló como testigos de sus movimientos previos desmintieron su versión.

El hallazgo del vehículo en La Matanza y situación del acusado

El auto robado fue encontrado por personal de la Policía Federal Argentina (PFA) a pocas cuadras de la sede de la UTOI La Matanza, en la zona de Puente 12.

El vehículo presentaba un orificio de bala que, según los investigadores, sería previo y no estaría vinculado al crimen.

Hermanas de Christan Pereyra Crítica

El imputado enfrenta cargos por robo agravado por el uso de arma de fuego y homicidio criminis causae.

Además, se conoció que tenía deudas por más de $1.700.000 con entidades financieras, billeteras virtuales y empresas de microcréditos.

Tras su detención, la Auditoría General de Asuntos Internos (AGAI) del Ministerio de Seguridad bonaerense dispuso su desafectación inmediata de la fuerza.

El dolor de la familia

El crimen dejó una fuerte conmoción en el entorno de la víctima. Cristian Pereyra era padre de una niña de 3 años y, además de docente, también trabajaba como mecánico.

Su hermana Brenda expresó el dolor de la familia en declaraciones televisivas: “Quiero llegar hasta lo último, quiero justicia por él y por mi sobrina, que se quedó sin un padre”.

En otro testimonio, agregó: “Yo sé que mi hermano, cuando estuvo tirado ahí, en la oscuridad, agonizando, habrá estado pensando y llorando por su hija, porque la amaba. Su peor pesadilla era no estar en la vida de ella”.

Mientras tanto, la causa avanza con el objetivo de esclarecer completamente las circunstancias del crimen y determinar las responsabilidades en uno de los casos más impactantes de las últimas semanas en el conurbano bonaerense.