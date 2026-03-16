Crimen del docente en La Matanza: las pruebas complican al policía detenido + Seguir en









Se trata de Matías Alejandro Vizgarra Riveros, el oficial que se trasladaba como pasajero en el coche de la víctima.

El oficial Vizgarra Riveros será indagado en la Fiscalía de San Justo. Se espera que su relato pueda aportar datos a la causa.

Cristian Eduardo Pereyra, un docente de 39 años que trabajaba como chofer en una aplicación de viajes en sus tiempos libres, fue asesinado a tiros cuando intentaron quitarle su vehículo en Virrey del Pino, partido de La Matanza. Mientras avanza la investigación, se revelaron las pruebas determinantes que señalan a un efectivo policial como el principal responsable del hecho.

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El sospechoso clave es un policía de la provincia que se trasladaba como pasajero en el coche de la víctima: el oficial Matías Alejandro Vizgarra Riveros, que presta servicio en la Base UTOI “Puente 12”.

Brenda y Victoria, hermanas del docente asesinado, brindaron precisiones sobre la causa ante la prensa. Según relataron, el comisario les informó que el policía acusado "se fue a trabajar con el auto de mi hermano y lo descartó en Ciudad Evita, a 10 cuadras de Puente 12″.

“Nos dijeron que le habían robado el auto, pero el auto había quedado ahí. Después otro policía filmó a mi hermano muerto en la autopista. Lo tuvieron que dar de baja al video en redes porque amenazamos con denunciarlo”, añadieron.

Brenda y Victoria explicaron que la base donde se desempeña Vizgarra Riveros es la misma donde llevaron adelante la autopsia de Pereyra: “Él estaba trabajando ahí cuando le hicieron la autopsia a nuestro hermano”.

Por otro lado, agregaron que “los compañeros del acusado dicen que no sabían que en la aplicación de DiDi figuraba el policía. Si nos dijeron que detectaron que él había tomado un viaje en Mariano Acosta, al parecer, en complicidad con estos asesinos, que no sabemos si son policías o civiles”. El oficial Vizgarra Riveros será indagado en las próximas horas El fiscal Carlos Adrián Arribas está a cargo del caso y ordenó que el policía Matías Alejandro Vizgarra Riveros sea demorado. Al ser interrogado sobre su paradero, el oficial incurrió en diversas contradicciones que levantaron sospechas. Estos vacíos en su relato, sumados al faltante de un proyectil en su arma reglamentaria y a las pruebas que ya lo vinculaban con el caso, determinaron su detención. El oficial Vizgarra Riveros será indagado en la Fiscalía de San Justo. Se espera que su relato pueda aportar datos a la causa.