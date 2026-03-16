Un docente fue asesinado a tiros cuando trabajaba como chofer de una aplicación

El hombre, identificado como Cristian Eduardo Perreyra, fue atacado por ladrones que quisieron robarle el auto en Virrey del Pino.

Cristian Eduardo Perreyra, de 39 años, fue asesinado en un intento de robo en Virrey del Pino.

Un intento de robo terminó en tragedia este domingo en la localidad de Virrey del Pino , partido de La Matanza . Cristian Eduardo Pereyra , un docente de 39 años que trabajaba como chofer en una aplicación de viajes en sus tiempos libres, fue asesinado a tiros cuando intentaron quitarle su vehículo .

El sospechoso clave es un policía de la provincia que se trasladaba como pasajero en el coche de la víctima: el oficial Matías Alejandro Vizgarra Riveros , que presta servicio en la Base UTOI “Puente 12”.

El fiscal Adrián Arribas , de la Unidad Temática de Homicidios de La Matanza, le tomó declaración y, al analizar las pruebas, pidió su detención. Un juez finalmente convalidó el arresto . No se reportaron otros sospechosos identificados ni detenidos relacionados con el grupo que habría participado en el asalto.

El hecho ocurrió sobre la autopista Presidente Perón , en la localidad de Virrey del Pino, mano a Ezeiza, a la altura del barrio San Javier.

Según la información obtenida por los investigadores, Pereyra manejaba un Chevrolet Corsa cuando fue sorprendido por varios hombres que estaban a pie . El grupo le robó el auto y le disparó varias veces. En el momento que la ambulancia llegó al lugar, los médicos confirmaron que Pereyra ya estaba muerto.

Tras las pericias, la Policía Científica confirmó que la víctima recibió múltiples disparos: dos en la espalda (zona de la escápula derecha), uno en el pecho, otro en el codo izquierdo y el último en el brazo derecho. En el lugar del ataque se hallaron cinco vainas servidas calibre 9 milímetros y un proyectil encamisado.

Reclamo de justicia por parte de los familiares de Cristian Eduardo Pereyra

La hermana de la víctima, Victoria Pereyra, difundió el caso en redes sociales con un pedido de justicia: “Por favor, compartan, es mi hermano. Lo mataron para robarle el auto. Se tiene que hacer justicia”.

Otra hermana expresó: “A mi hermano lo mató un policía que fue su pasajero. Lo mató y se fue a trabajar a la UTOI. La institución que nos tiene que cuidar, lo mató”. Por otro lado, agregó, “Los policías se van a cubrir entre ellos. Mi hermano hacía su extra en DiDi, el policía robando y matando”.

Según relató su familia, Cristian Eduardo Pereyra era padre de una niña de tres años, realizaba viajes con la aplicación de viajes “para llegar a fin de mes”.