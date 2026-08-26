Cuál es el próximo feriado de Buenos Aires: quiénes tendrán un descanso extra en agosto + Agregar ámbito en









El octavo mes del año va llegando a su fin, pero les traerá a varios bonaerenses un asueto que no conocen.

Agosto llega a su fin con una gran novedad para varios bonaerenses. Freepik

A nivel nacional, el calendario de feriados de agosto no traerá más novedades para todos los argentinos. El país deberá esperar para tener un día libre, aunque en el panorama local sí hay sorpresas que no muchos conocen. En ese sentido, un rincón en particular podrá disfrutar de un asueto en el mejor momento posible.

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El municipio de la provincia de Buenos Aires conmemora una fecha especial que además le brinda un fin de semana largo. Así, quienes puedan aprovecharlo tendrán la posibilidad de quedarse en casa o planificar una escapada rápida.

Este fin de semana largo será la oportunidad ideal para que varios bonaerenses hagan una escapada rápida. Freepik A qué se debe el feriado del 28 de agosto de 2026 Cabe remarcar que esta fecha no integra el calendario de feriados a nivel nacional y solo será para un sector de la provincia de Buenos Aires. Esto se debe a que el viernes 28 de agosto, el partido de Merlo celebra su aniversario fundacional.

Curiosamente, este municipio cuenta con tres fechas relacionadas con sus inicios. La primera, coincidente con el día mencionado, corresponde a su fundación en 1755, cuando era conocido como Villa San Antonio del Camino. Luego fue refundado el 22 de enero de 1859 y la creación del partido data del 25 de octubre de 1864.

Podrán disfrutar de este feriado quienes se desempeñan en la actividad pública y los empleados del Banco Provincia. Los trabajadores del sector privado deberán aguardar la decisión de sus empleadores, que podrían optar por adherirse a la jornada y extender el beneficio a muchas más personas.

Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

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