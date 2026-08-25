El calendario de agosto 2026 todavía esconde un feriado especial para algunos habitantes de la provincia de Buenos Aires antes de que termine el mes. Como la fecha caerá lunes, quienes estén comprendidos por la medida van a poder gozar de un fin de semana de tres días.
El feriado de agosto 2026 que le dará un descanso extendido a un rincón de Buenos Aires
Un distrito bonaerense conmemorará su aniversario fundacional con un fin de semana largo que alcanzará a sectores públicos y judiciales.
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De todas formas, cabe recalcar que esta medida no alcanza a todo el territorio bonaerense. El asueto tiene carácter local y se debe al aniversario fundacional de un distrito que durante las últimas semanas estuvo organizando distintas actividades culturales y comunitarias.
Por qué es feriado el 31 de agosto de 2026
El próximo lunes 31 de agosto, el partido de Castelli conmemorará un nuevo aniversario de su creación, ocurrida en 1865 mediante la denominada Ley de División de Campañas. Es por eso que se dispuso un asueto administrativo local y suspensión de términos judiciales dentro del distrito.
Es importante diferenciar esta fecha de un feriado provincial, por lo que la medida rige exclusivamente en Castelli y no implica un día libre general para todos los trabajadores de la provincia. Su alcance dependerá de la actividad y de las disposiciones correspondientes a cada sector.
El aniversario recuerda la creación oficial del partido el 31 de agosto de 1865, cuyo nombre homenajea a Juan José Castelli, abogado, político y miembro de la Primera Junta durante la Revolución de Mayo. Los festejos se desarrollan durante todo el mes, la comunidad suele organizar propuestas artísticas, muestras, actividades culturales y encuentros para vecinos y visitantes.
Entre las celebraciones también aparecen desfiles tradicionalistas, espectáculos musicales y propuestas familiares, que acompañan los actos institucionales por un nuevo año desde la conformación del distrito. De esta manera, las familias de Castelli tienen muchas opciones para disfrutar de un fin de semana largo exclusivo.
Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables
Feriados inamovibles
- Jueves 1 de enero: Año Nuevo
- Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval
- Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
- Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
- Viernes 3 de abril: Viernes Santo
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador
- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
- Viernes 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables
- Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
- Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
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