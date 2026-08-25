El feriado de agosto 2026 que le dará un descanso extendido a un rincón de Buenos Aires + Agregar ámbito en









Un distrito bonaerense conmemorará su aniversario fundacional con un fin de semana largo que alcanzará a sectores públicos y judiciales.

Agosto 2026 se despide con un fin de semana largo exclusivo. Magnific

El calendario de agosto 2026 todavía esconde un feriado especial para algunos habitantes de la provincia de Buenos Aires antes de que termine el mes. Como la fecha caerá lunes, quienes estén comprendidos por la medida van a poder gozar de un fin de semana de tres días.

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De todas formas, cabe recalcar que esta medida no alcanza a todo el territorio bonaerense. El asueto tiene carácter local y se debe al aniversario fundacional de un distrito que durante las últimas semanas estuvo organizando distintas actividades culturales y comunitarias.

A fines de agosto, algunos afortunados van a gozar de un día libre que nadie más va a tener. Magnific Por qué es feriado el 31 de agosto de 2026 El próximo lunes 31 de agosto, el partido de Castelli conmemorará un nuevo aniversario de su creación, ocurrida en 1865 mediante la denominada Ley de División de Campañas. Es por eso que se dispuso un asueto administrativo local y suspensión de términos judiciales dentro del distrito.

Es importante diferenciar esta fecha de un feriado provincial, por lo que la medida rige exclusivamente en Castelli y no implica un día libre general para todos los trabajadores de la provincia. Su alcance dependerá de la actividad y de las disposiciones correspondientes a cada sector.

El aniversario recuerda la creación oficial del partido el 31 de agosto de 1865, cuyo nombre homenajea a Juan José Castelli, abogado, político y miembro de la Primera Junta durante la Revolución de Mayo. Los festejos se desarrollan durante todo el mes, la comunidad suele organizar propuestas artísticas, muestras, actividades culturales y encuentros para vecinos y visitantes.

Entre las celebraciones también aparecen desfiles tradicionalistas, espectáculos musicales y propuestas familiares, que acompañan los actos institucionales por un nuevo año desde la conformación del distrito. De esta manera, las familias de Castelli tienen muchas opciones para disfrutar de un fin de semana largo exclusivo. En el último fin de semana de agosto, esta localidad va a gozar de 3 días libres. Magnific Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

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