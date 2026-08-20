Cuándo es el Día del Empleado de Comercio en 2026 y qué pasará con el feriado

La fecha establecida por ley coincide con un sábado de septiembre y FAECYS analiza con las cámaras empresarias del rubro si corresponde trasladar el asueto.

Los supermercados, shoppings y locales podrían modificar su funcionamiento durante la jornada de descanso.

El Día del Empleado de Comercio se celebra el 26 de septiembre . La fecha es una jornada de descanso para los trabajadores del sector y tiene un impacto directo en supermercados, shoppings, grandes cadenas y locales comerciales.

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Por ley, la jornada tiene el mismo tratamiento que un feriado nacional y como en 2026 cae sábado , la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios ( FAECYS ) y las cámaras empresarias del rubro negocian el traslado del asueto para el 28 de septiembre o el lunes previo .

El Día del Empleado de Comercio se celebra el 26 de septiembre . En 1934 , bajo la presidencia de Agustín Pedro Justo , fue promulgada la Ley 11.729 , una reforma del Código de Comercio que incorporó derechos laborales para los trabajadores mercantiles.

Entre otros aspectos, la normativa avanzó sobre las condiciones de trabajo, las indemnizaciones y las licencias vinculadas con enfermedades y accidentes.

Décadas después, el Congreso estableció formalmente la jornada de descanso para los titulares del sector a través de la Ley 26.541 , sancionada el 11 de noviembre de 2009 .

El artículo 2 establece que "los empleados de comercio no prestarán labores, asimilándose el mismo a los feriados nacionales a todos los efectos legales".

En 2026, la particularidad es que el 26 de septiembre cae sábado. Esto genera la necesidad de definir cómo se aplicará el asueto, ya que la fecha coincide con un día que para muchos trabajadores ya forma parte del fin de semana.

Qué pasará con el asueto

Como el Día del Empleado de Comercio cae fin de semana, la FAECYS y los distintos gremios negocian con las cámaras empresarias el traslado del asueto correspondiente a la jornada.

En 2025, por ejemplo, se homologó el cambio al lunes 29 de septiembre para facilitar el cierre de comercios, supermercados y shoppings.

En caso de que finalmente se establezca una nueva jornada para el descanso, la fecha mantendrá el mismo tratamiento laboral previsto. Esto significa que, si un trabajador es convocado a prestar tareas, deberá recibir el doble de su remuneración habitual, de acuerdo con la Ley de Contrato de Trabajo.

Cómo funcionarán los comercios ese día

El Día del Empleado de Comercio tiene un efecto directo sobre la actividad comercial porque los trabajadores comprendidos por la normativa no deben prestar tareas durante esa jornada. La Ley 26.541 establece que el 26 de septiembre es un día de descanso y lo equipara a un feriado nacional a efectos legales.

Por ese motivo, es habitual que durante la jornada permanezcan cerrados los supermercados, shoppings, grandes tiendas y comercios minoristas.

Sin embargo, el funcionamiento de cada establecimiento puede depender de la modalidad adoptada por el empleador. Sin embargo, no puede exigir a los trabajadores que se presenten a la actividad.

Si un empleado es convocado y acepta trabajar, corresponde aplicar el régimen de remuneración previsto para los feriados.