Por qué es feriado el 20 de agosto en Buenos Aires y a quiénes afectará + Agregar ámbito en









Dos puntos de la provincia van a gozar de una jornada especial por sus fiestas patronales, que impactarán en las oficinas públicas, bancos y escuelas.

En el octavo mes del año, algunos bonaerenses van a disfrutar de un feriado exclusivo. Magnific

El mes de agosto sigue con sorpresas bajo la manga. En esta oportunidad, algunos habitantes de la provincia de Buenos Aires van a gozar de un feriado especial de alcance local por una celebración religiosa que forma parte de sus tradiciones desde que empezó su historia.

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La fecha afectará al partido de Rivadavia y a la localidad de Roberts, perteneciente a Lincoln, donde se conmemora al mismo santo. El día libre comprende principalmente a los trabajadores estatales y establecimientos educativos, mientras que para comercios y empresas privadas su aplicación va a depender de la decisión de cada empleador.

Estas dos localidades van a gozar de un feriado especial en agosto 2026. Magnific A qué se debe el feriado del 20 de agosto de 2026 El motivo del día especial es la Fiesta Patronal de San Bernardo, que se celebra todos los 20 de agosto. Una de las localidades afectadas es el partido de Rivadavia, cuya ciudad cabecera, América, tiene a San Bernardo de Claraval como santo patrono. Ahí, la fecha es considerada no laborable para los empleados municipales, dependencias estatales provinciales y trabajadores de la sucursal local del Banco Provincia.

Las escuelas del distrito también suspenden sus clases por el asueto establecido para la celebración patronal. De todas formas, el sector privado no está obligado a detener su actividad, por lo que cada empleador puede decidir si adhiere o no. Los actos religiosos se van a llevar a cabo en la Parroquia San Bernardo de América. Durante los nueve días previos se desarrolla una novena y el 20 de agosto se hace tradicionalmente una procesión con la imagen del santo por las calles de la ciudad.

La misma celebración tendrá lugar en Roberts, localidad perteneciente al partido de Lincoln. Ahí, San Bernardo también es el patrono oficial y cada 20 de agosto se llevan a cabo actividades religiosas y comunitarias. El vínculo existe desde 1930, cuando se creó formalmente la Capellanía Vicaria de Roberts y el mismo decreto eclesiástico declaró al santo como patrono de la iglesia y de la localidad.

En Roberts tampoco habrá actividad educativa y las dependencias públicas permanecerán cerradas. La fecha no se tiene que confundir con el 18 de agosto, cuando Roberts conmemora su aniversario fundacional. Algunos bonaerenses van a disfrutar de un descanso único. Depositphotos Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

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