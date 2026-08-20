El partido bonaerense que tendrá un feriado especial el 21 de agosto: de qué trata + Agregar ámbito en









Varios vecinos bonaerenses podrán aprovechar esta jornada ideal para descansar o planificar una escapada rápida, ya que les permitirá disfrutar de un fin de semana largo.

Esta jornada será ideal para que varios habitantes de la provincia de Buenos Aires tengan un descanso extendido. Freepik

El calendario de feriados de agosto ya no deja muchas sorpresas a nivel nacional y el 17 fue la última jornada del mes capaz de brindar un descanso a todos los argentinos. Pero a nivel local, el panorama cambia en la provincia de Buenos Aires, con una fecha que beneficiará a varios.

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Se trata de una celebración en un partido bonaerense, cuyos habitantes tendrán la posibilidad de disfrutar de un fin de semana largo extra. Podrán aprovecharlo para quedarse en casa o planificar una escapada rápida.

Varios vecinos bonaerenses podrán disfrutar de un descanso único, ideal para planificar una escapada rápida. Freepik A qué se debe el feriado del 21 de agosto de 2026 Cabe remarcar que esta jornada no afectará a todo el territorio argentino y solo tendrá alcance local, específicamente en la provincia de Buenos Aires. Esto se debe a que el partido de Dolores estará celebrando su aniversario fundacional.

La fundación data del 21 de agosto de 1817, fecha en la que se lo reconoció históricamente como el "primer pueblo patrio", ya que fue la primera población creada en el naciente Estado argentino tras la declaración de la Independencia.

Podrán disfrutar de este feriado las personas que se desempeñan en la actividad pública y los empleados del Banco Provincia. Los trabajadores del sector privado deberán aguardar para conocer cuál será la decisión de sus empleadores, que podrían optar por adherirse a la jornada y extender este beneficio a muchas más personas.

Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

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