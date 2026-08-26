Ariel Champanier: "Pasamos de un mercado de oportunidad a uno de competencia"

Ariel Champanier, CEO y Fundador de REMAX Premium, analiza lo que dejó Expo Real Estate. El referente inmobiliario analizó la reactivación del sector, el impacto multiplicador del crédito hipotecario, el rol de la Inteligencia Artificial y las claves para inversores y compradores finales en la nueva etapa.

Tras la finalización de una nueva edición de Expo Real Estate , el principal encuentro del sector inmobiliario de la región, Ariel Champanier, CEO de REMAX Premium , brinda un detallado diagnóstico sobre el escenario actual.

Con un clima marcadamente más optimista respecto a años anteriores, el especialista aseguró que la industria ingresó en una fase de reactivación donde el mayor desafío de las empresas será elevar sustancialmente el nivel de servicio y la productividad.

A diferencia de ediciones previas marcadas por la incertidumbre sobre el momento del despegue, esta Expo reflejó un consenso claro: el mercado ya reaccionó y el consumo se mantiene activo.

"En años anteriores había mucha conversación alrededor de cuándo iba a reaccionar el mercado; este año la sensación fue distinta: el mercado ya reaccionó, por ahí no en la magnitud esperada, pero el consumo sigue activo . Hay operaciones, compradores mirando y muchos desarrollos innovadores, nuevos proyectos", dijo.

Aclaró que persiste cierta cautela por el contexto económico y las condiciones del crédito. Además, Champanier identificó los cuatro ejes estratégicos que definen la agenda actual: precios, crédito hipotecario, captación de propiedades e Inteligencia Artificial (IA). En ese sentido, remarcó que el desafío operacional estará en aumentar la eficiencia frente a una mayor oferta de profesionales disputando el mismo volumen de demanda:

"El desafío ya no es solamente que haya demanda, sino cómo captar mejor, responder más rápido y brindar un servicio extraordinario. Estamos en la era de las experiencias extraordinarias", explayó.

Ariel Champanier, CEO y Fundador de REMAX Premium.

En esta línea, destacó una clara transición hacia la racionalidad en los desarrollos inmobiliarios. De un modelo enfocado casi exclusivamente en el inversor especulativo, la industria se volcó hacia productos diseñados para la demanda real: ubicaciones consolidadas, valores de entrada competitivos, expensas razonables, plantas funcionales y alto potencial de renta o reventa.

Comportamiento de la demanda y efecto multiplicador del crédito

El perfil del comprador muestra hoy una convivencia equilibrada entre el usuario final y el inversor. Respecto a la evolución de los valores, Champanier fue categórico al señalar que en el corto plazo los precios generales no subirán, disipando dudas de quienes temen quedar fuera del mercado de forma inminente.

Un pilar fundamental del nuevo contexto es la reaparición de las líneas hipotecarias. Si bien el mercado de hipotecas aún no alcanza niveles de profundidad elevados, su impacto multiplicador ya es sustancial: "El crédito no solamente incorpora compradores: también genera cadenas de operaciones. Una persona compra con crédito, otra vende y con ese dinero vuelve a comprar. Ese efecto multiplicador puede ser muchísimo más importante si el crédito logra escalar".

En cuanto a las tipologías más demandadas, el directivo indicó que la atención está concentrada en la relación precio-producto. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se mantiene una firme demanda en barrios consolidados, al tiempo que existen atractivas oportunidades en el segmento de unidades usadas, las cuales en muchos casos cotizan por debajo de su costo de reposición.

Oportunidades clave para los próximos meses:

Metros cuadrados a valores atractivos: Adquisición de inmuebles a precios que aún conservan recorrido de apreciación.

Adquisición de inmuebles a precios que aún conservan recorrido de apreciación. Propiedades usadas seleccionadas: Oportunidades puntuales en inmuebles con vendedores realmente motivados.

• Anticipación al crédito hipotecario: Posicionarse estratégicamente antes de una eventual profundización de la oferta crediticia.

Balance y visión de futuro: un ciclo inmobiliario sostenible

A modo de síntesis, Champanier resumió la edición en una palabra clave: Reactivación. "Estamos pasando de un mercado de oportunidad a un mercado de competencia. Cuando aumenta el volumen, aparecen más compradores, pero también más profesionales intentando captarlos. Para los inmobiliarios, eso exige subir muchísimo el nivel de servicio y profesionalismo", concluyó.

De mantenerse las condiciones macroeconómicas ordenadas y con un crecimiento progresivo del crédito, el Real Estate argentino podría estar a las puertas de un ciclo de crecimiento sostenible de varios años.

"El mejor momento para comprar no es cuando todos están convencidos de que los precios van a subir; es cuando todavía existen dudas y quedan oportunidades. Y creo que todavía estamos en esa etapa”, dijo Ariel Champanier.