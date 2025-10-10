Cuándo cobro ANSES: este grupo de jubilados deberá esperar hasta los últimos días de octubre 2025 para que le depositen los haberes







El organismo previsional organiza el calendario de pagos y quienes perciben cierto monto están al final de las fechas.

ANSES informó las fechas de pago para las prestaciones de octubre 2025.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció los nuevos montos para las prestaciones correspondientes a octubre de 2025. Los ajustes responden al índice de inflación del 1,9% registrado en agosto, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Este incremento se enmarca en la fórmula de movilidad establecida por el Decreto 274/2024, que vincula los haberes a la evolución de los precios.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Los beneficiarios de jubilaciones y pensiones recibirán sus haberes según el cronograma habitual, organizado por la terminación del número de DNI. Sin embargo, los jubilados que perciben haberes superiores al mínimo deberán esperar hasta finales de octubre para recibir sus pagos.

anses-plata-04jpg.webp

Monto de la jubilación máxima de ANSES en octubre El haber máximo para jubilados en octubre de 2025 asciende a $2.195.498,72. Este monto representa un aumento respecto al valor anterior de $2.154.562,04, ajustado según la nueva fórmula de movilidad. Este decreto garantiza ajustes mensuales que reflejan la inflación registrada dos meses atrás.

Monto de las jubilaciones de ANSES Los montos de las jubilaciones y pensiones en octubre de 2025 incluyen un aumento del 1,88% y un bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben el haber mínimo. Los valores actualizados son los siguientes:

Jubilación mínima : $326.304,88 (más el bono, totaliza $396.304,88).

: $326.304,88 (más el bono, totaliza $396.304,88). Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $261.016,96 (más el bono, totaliza $331.016,96).

$261.016,96 (más el bono, totaliza $331.016,96). Pensiones No Contributivas (PNC): $228.381,85 (más el bono, totaliza $298.381,85). Cuándo cobro la jubilación de ANSES en octubre 2025 El cronograma de pagos para octubre de 2025 se organiza según la terminación del DNI de cada beneficiario. Las fechas de cobro para jubilaciones y pensiones comienzan el 8 de octubre: Jubilaciones y pensiones (haber mínimo) DNI terminado en 0: 8 de octubre

DNI terminado en 1: 9 de octubre

DNI terminado en 2: 9 de octubre

DNI terminado en 3: 13 de octubre

DNI terminado en 4: 14 de octubre

DNI terminado en 5: 15 de octubre

DNI terminado en 6: 16 de octubre

DNI terminado en 7: 17 de octubre

DNI terminado en 8: 20 de octubre

DNI terminado en 9: 21 de octubre Jubilaciones y pensiones (superiores al mínimo) DNI terminados en 0 y 1: 22 de octubre

DNI terminados en 2 y 3: 23 de octubre

DNI terminados en 4 y 5: 24 de octubre

DNI terminados en 6 y 7: 27 de octubre

DNI terminados en 8 y 9: 28 de octubre Pensiones No Contributivas (PNC) DNI terminados en 0 y 1: 8 de octubre

DNI terminados en 2 y 3: 8 de octubre

DNI terminados en 4 y 5: 9 de octubre

DNI terminados en 6 y 7: 9 de octubre

DNI terminados en 8 y 9: 9 de octubre

Temas ANSES

Jubilados