La ayuda económica de ANSES para desempleados que llega a fines de mayo

Este beneficio se tramita gratis y está dirigido a trabajadores formales despedidos sin causa. Conocé cómo acceder y cuánto podes cobrar.

La prestación de ANSES para personas sin trabajo mantiene montos actualizados que pueden superar los $360.000.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) mantiene vigente la Prestación por Desempleo , una asistencia económica destinada a trabajadores formales que perdieron su empleo sin causa justificada. El beneficio funciona como un respaldo temporal mientras la persona busca reinsertarse en el mercado laboral y, este mes, puede alcanzar hasta $363.000 según el salario previo del beneficiario.

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Además del pago mensual, la prestación incluye cobertura médica, acceso a asignaciones familiares y el reconocimiento del período como aportes jubilatorios. Esto convierte al programa en una de las ayudas más importantes que mantiene activa ANSES para trabajadores desempleados.

La Prestación por Desempleo está dirigida a personas que trabajaban en relación de dependencia y quedaron sin empleo por causas ajenas a su voluntad . Puede solicitarse en casos de despido sin causa, finalización de contrato, cierre de empresa o quiebra del empleador.

El beneficio no tiene un monto fijo para todos los casos. ANSES calcula el valor tomando como referencia el 75% de la mejor remuneración neta mensual percibida en los seis meses anteriores al despido. Sin embargo, existen límites mínimos y máximos definidos por el Salario Mínimo, Vital y Móvil.

La duración del cobro también depende de los aportes realizados durante la relación laboral. En algunos casos puede extenderse hasta 12 cuotas mensuales, con meses adicionales para personas mayores de 45 años.

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Quiénes pueden acceder a la ayuda económica

El programa está orientado exclusivamente a trabajadores registrados que cumplan determinadas condiciones laborales y de aportes. ANSES establece distintos requisitos según el tipo de empleo que tenía la persona antes del despido.

los trabajadores permanentes deben acreditar al menos seis meses de aportes dentro de los últimos tres años anteriores al cese laboral

deben acreditar al menos seis meses de aportes dentro de los últimos tres años anteriores al cese laboral en el caso de trabajadores eventuales o de temporada , el requisito cambia: deben haber trabajado menos de doce meses en los últimos tres años, pero más de noventa días durante el último año previo a quedarse sin empleo

, el requisito cambia: deben haber trabajado menos de doce meses en los últimos tres años, pero más de noventa días durante el último año previo a quedarse sin empleo para los trabajadores de construcción, ANSES exige un mínimo de ocho meses con aportes registrados dentro de los últimos dos años

Quedan excluidas las personas que hayan renunciado voluntariamente, ya que el beneficio solo contempla desvinculaciones involuntarias.

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Paso a paso: cómo tramitar la prestación por Desempleo

El trámite puede hacerse de manera virtual a través de Atención Virtual de ANSES o presencialmente en una oficina del organismo con turno previo.

Uno de los puntos más importantes es el plazo. La solicitud debe iniciarse dentro de los 90 días hábiles posteriores al despido. Si la persona supera ese tiempo, ANSES descuenta días de prestación por cada jornada hábil de demora. Para iniciar el trámite se necesita presentar:

DNI actualizado

documentación que acredite el desempleo

telegrama de despido, carta documento o contrato vencido, según corresponda

en casos de quiebra empresarial, también puede solicitarse documentación judicial o certificaciones emitidas por el síndico

ANSES recomienda tener actualizados los datos personales y familiares antes de iniciar el procedimiento, ya que esto puede acelerar la aprobación del beneficio.

Una vez aprobada la prestación, el organismo habilita una Cuenta de la Seguridad Social para el cobro mensual. El beneficiario puede retirar el dinero por ventanilla o utilizar tarjeta de débito para operar normalmente.

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ANSES: monto de la prestación por Desempleo en mayo

El valor de la ayuda depende del historial salarial de cada trabajador, pero mayo llega con una actualización importante vinculada al nuevo Salario Mínimo, Vital y Móvil.

monto mínimo: $181.500

monto máximo: $363.000

Estos valores posicionan a la Prestación por Desempleo entre los beneficios económicos más altos administrados por ANSES para personas sin trabajo formal. La cantidad de cuotas varía según los aportes registrados. El esquema oficial contempla:

entre 6 y 11 meses de aportes: 2 cuotas

entre 12 y 23 meses: 4 cuotas

entre 24 y 35 meses: 8 cuotas

36 meses o más: hasta 12 cuotas

personas mayores de 45 años: acceden a seis cuotas adicionales.

El calendario de pagos suele ubicarse hacia la última semana de cada mes, dependiendo de la terminación del DNI del beneficiario.