Cuándo cobro ANSES: hoy lunes 13 de octubre continúa el calendario de pagos y le depositan a estas personas







De acuerdo a la nueva fórmula de movilidad, las prestaciones aumentarán un 1,88%, correspondiente al dato de la inflación de agosto analizado por el INDEC.

El calendario de pagos de ANSES se vió interrumpido por el feriado del viernes 10, y hoy retoma con normalidad.

Hoy, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa con el calendario de pagos correspondiente a octubre 2025, luego de su interrupción por el feriado del viernes 10. Este, como es habitual, respetará la terminación del DNI de los beneficiarios.

Además, por decisión del Gobierno Nacional, las prestaciones aumentarán un 1,88%, de acuerdo al dato de la inflación analizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Y, con el fin de mitigar la suba sostenida de precios, el organismo entregará un bono de ingresos adicional de $70.000 a un grupo de jubilados y pensionados. ¡Conocé los nuevos valores!

Aumento en las prestaciones de ANSES Las prestaciones otorgadas por ANSES aumentarán un 1,88% en octubre, correspondiente al dato de la inflación de agosto que analizó el INDEC. Esto se debe a que, desde julio del año pasado, la fórmula de movilidad rige por el Decreto 274/24. El cual toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás y propone un incremento en los beneficios sociales proporcional a este dato.

A su vez, a través del Decreto 700/2025 publicado en el Boletín Oficial, la entidad anunció que continuará entregando el bono de ingresos adicional de $70.000 a los jubilados y pensionados que cobran el monto mínimo.

Estos serán los valores: Jubilación Mínima: $396.298,38 ($326.298,38 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $331.038,70 ($261.038,70 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

Pensión No Contributiva: $298.408,87 ($228.408,87 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

Jubilación máxima: pasará de $2.154.562,04 a $2.195.463,70. El total de la AUH será de $117.252 por cada menor a cargo. Pero, en realidad, los beneficiarios solo van a recibir el 80% del monto ($93.801,6), ya que el 20% restante lo retiene la entidad y se cobra en una única cuota con la presentación de la Libreta AUH. El 100% de la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad será de $381,791, y la Asignación Familiar por Hijo para el primer rango de ingresos alcanzará los $58,631 y la Asignación por Hijo con Discapacidad los $190.902. auh anses.webp Calendario de ANSES de octubre 2025 Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo DNI terminados en 0: 8 de octubre

DNI terminados en 1 y 2: 9 de octubre

DNI terminados en 3: 13 de octubre

DNI terminados en 4: 14 de octubre

DNI terminados en 5: 15 de octubre

DNI terminados en 6: 16 de octubre

DNI terminados en 7: 17 de octubre

DNI terminados en 8: 20 de octubre

DNI terminados en 9: 21 de octubre Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo DNI terminados en 0 y 1: 22 de octubre

DNI terminados en 2 y 3: 23 de octubre

DNI terminados en 4 y 5: 24 de octubre

DNI terminados en 6 y 7: 27 de octubre

DNI terminados en 8 y 9: 28 de octubre Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo DNI terminados en 0: 8 de octubre

DNI terminados en 1 y 2: 9 de octubre

DNI terminados en 3: 13 de octubre

DNI terminados en 4: 14 de octubre

DNI terminados en 5: 15 de octubre

DNI terminados en 6: 16 de octubre

DNI terminados en 7: 17 de octubre

DNI terminados en 8: 20 de octubre

DNI terminados en 9: 21 de octubre Asignación por Embarazo DNI terminados en 0: 9 de octubre

DNI terminados en 1: 13 de octubre

DNI terminados en 2: 14 de octubre

DNI terminados en 3: 15 de octubre

DNI terminados en 4: 16 de octubre

DNI terminados en 5: 17 de octubre

DNI terminados en 6: 20 de octubre

DNI terminados en 7: 21 de octubre

DNI terminados en 8: 22 de octubre

DNI terminados en 9: 23 de octubre Asignación por Prenatal DNI terminados en 0 y 1: 9 de octubre

DNI terminados en 2 y 3: 13 de octubre

DNI terminados en 4 y 5: 14 de octubre

DNI terminados en 6 y 7: 15 de octubre

DNI terminados en 8 y 9: 16 de octubre Asignación por Maternidad Todas las terminaciones de documento: 9 de octubre al 10 de noviembre Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción) Todas las terminaciones de documento: 9 de octubre al 10 de noviembre Pensiones No Contributivas DNI terminados en 0, 1, 2 y 3: 8 de octubre

DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9: 9 de octubre Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas Todas las terminaciones de documento: 8 de octubre al 10 de noviembre Prestación por Desempleo DNI terminados en 0 y 1: 21 de octubre

DNI terminados en 2 y 3: 22 de octubre

DNI terminados en 4 y 5: 23 de octubre

DNI terminados en 6 y 7: 24 de octubre

DNI terminados en 8 y 9: 27 de octubre