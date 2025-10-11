Mi ANSES: cómo saber cuánto cobro en octubre 2025

Conocé los montos oficiales para todas las prestaciones del organismo y las fechas de cobro confirmadas para este mes.

ANSES empezó a pagar los haberes del mes el pasado 8 de octubre.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) confirmó los valores de los haberes para todas sus prestaciones y las fechas de cobro de los mismos. Los beneficiarios podrán observar cuándo les toca cobrar a través del portal oficial del organismo, Mi ANSES , que está disponible tanto para celulares como computadoras.

Este mes, los titulares de ANSES recibirán un aumento del 1,9% en sus cobros. Esto se debe a que se les agregará el porcentaje de inflación registrado en agosto, ya que el Decreto de Movilidad Jubilatoria establece que las prestaciones aumentan en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Los beneficiarios de ANSES pueden consultar el detalle de las prestaciones del organismo a través de la app Mi ANSES .

Para ello, deberán ingresar al portal del organismo con CUIL y Clave de Seguridad Social y acceder a la sección de Cobros , donde podrán observar el lugar y la fecha de cobro de sus asignaciones, pensiones o jubilaciones.

Jubilaciones, pensiones y asignaciones de ANSES: montos de octubre 2025

A raíz del nuevo aumento, estos son los montos de los haberes de octubre para todas las prestaciones del organismo:

Jubilaciones y Pensiones

Jubilación Mínima: $326.304,88

Jubilación Máxima: $2.195.498,72

Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $261.016,96

Pensión No Contributiva: $228.381,85

Por otro lado, quienes cobren menos de $396.304,88 recibirán el bono previsional de ANSES, que tiene un valor de $70.000. Por lo tanto, estos son los montos finales de los jubilados y pensionados:

Jubilación Mínima: $396.304,88

Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $331.016,96

Pensión No Contributiva: $298.381,85

Asignaciones Universales

Asignación Universal por Hijo: $117.229,14

Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $381.789,19

Asignaciones Familiares

Asignación Familiar por Hijo