La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) confirmó los valores de los haberes para todas sus prestaciones y las fechas de cobro de los mismos. Los beneficiarios podrán observar cuándo les toca cobrar a través del portal oficial del organismo, Mi ANSES, que está disponible tanto para celulares como computadoras.
Mi ANSES: cómo saber cuánto cobro en octubre 2025
Conocé los montos oficiales para todas las prestaciones del organismo y las fechas de cobro confirmadas para este mes.
Este mes, los titulares de ANSES recibirán un aumento del 1,9% en sus cobros. Esto se debe a que se les agregará el porcentaje de inflación registrado en agosto, ya que el Decreto de Movilidad Jubilatoria establece que las prestaciones aumentan en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Mi ANSES: cómo consultar qué prestación me corresponde cobrar
Los beneficiarios de ANSES pueden consultar el detalle de las prestaciones del organismo a través de la app Mi ANSES.
Para ello, deberán ingresar al portal del organismo con CUIL y Clave de Seguridad Social y acceder a la sección de Cobros, donde podrán observar el lugar y la fecha de cobro de sus asignaciones, pensiones o jubilaciones.
Jubilaciones, pensiones y asignaciones de ANSES: montos de octubre 2025
A raíz del nuevo aumento, estos son los montos de los haberes de octubre para todas las prestaciones del organismo:
Jubilaciones y Pensiones
- Jubilación Mínima: $326.304,88
- Jubilación Máxima: $2.195.498,72
- Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $261.016,96
- Pensión No Contributiva: $228.381,85
Por otro lado, quienes cobren menos de $396.304,88 recibirán el bono previsional de ANSES, que tiene un valor de $70.000. Por lo tanto, estos son los montos finales de los jubilados y pensionados:
- Jubilación Mínima: $396.304,88
- Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $331.016,96
- Pensión No Contributiva: $298.381,85
Asignaciones Universales
- Asignación Universal por Hijo: $117.229,14
- Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $381.789,19
Asignaciones Familiares
Asignación Familiar por Hijo
- IGF hasta $907.793: $58.631
- IGF entre $907.793 y$1.331.368: $39.548
- IGF entre $1.331.368 y $1.537.111: $23.920
- IGF entre $1.537.111 y $4.807.226: $12.340
- IGF hasta $907.7936: $190.902
- IGF entre $907.793 y $1.331.368: $135.050
- IGF desde $1.331.368: $85.234
- $117.252
- IGF hasta $907.793: $58.631
- IGF entre $907.793 y $1.331.368: $39.548
- IGF entre $1.331.368 y $1.537.111: $23.920
- IGF entre $1.537.111 y $4.807.226: $12.340
- Nacimiento: $68.341
- Adopción: $408.616
- Matrimonio: $102.330
- $14.223
- DNI terminados en 3: 13 de octubre
- DNI terminados en 4: 14 de octubre
- DNI terminados en 5: 15 de octubre
- DNI terminados en 6: 16 de octubre
- DNI terminados en 7: 17 de octubre
- DNI terminados en 8: 20 de octubre
- DNI terminados en 9: 21 de octubre
- DNI terminados en 0 y 1: 22 de octubre
- DNI terminados en 2 y 3: 23 de octubre
- DNI terminados en 4 y 5: 24 de octubre
- DNI terminados en 6 y 7: 27 de octubre
- DNI terminados en 8 y 9: 28 de octubre
- DNI terminados en 3: 13 de octubre
- DNI terminados en 4: 14 de octubre
- DNI terminados en 5: 15 de octubre
- DNI terminados en 6: 16 de octubre
- DNI terminados en 7: 17 de octubre
- DNI terminados en 8: 20 de octubre
- DNI terminados en 9: 21 de octubre
- DNI terminados en 1: 13 de octubre
- DNI terminados en 2: 14 de octubre
- DNI terminados en 3: 15 de octubre
- DNI terminados en 4: 16 de octubre
- DNI terminados en 5: 17 de octubre
- DNI terminados en 6: 20 de octubre
- DNI terminados en 7: 21 de octubre
- DNI terminados en 8: 22 de octubre
- DNI terminados en 9: 23 de octubre
- DNI terminados en 2 y 3: 13 de octubre
- DNI terminados en 4 y 5: 14 de octubre
- DNI terminados en 6 y 7: 15 de octubre
- DNI terminados en 8 y 9: 16 de octubre
- Todas las terminaciones de documento: 9 de octubre al 10 de noviembre
- Todas las terminaciones de documento: 9 de octubre al 10 de noviembre
- Todas las terminaciones de documento: 8 de octubre al 10 de noviembre
- DNI terminados en 0 y 1: 21 de octubre
- DNI terminados en 2 y 3: 22 de octubre
- DNI terminados en 4 y 5: 23 de octubre
- DNI terminados en 6 y 7: 24 de octubre
- DNI terminados en 8 y 9: 27 de octubre
Asignación por Hijo con Discapacidad
Asignación por Embarazo
Asignación por Prenatal
Asignaciones de pago Único
Asignación por Cónyuge
Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de octubre
Estas son las fechas de cobro de octubre para todas las prestaciones de ANSES, que se organizan según el último número del DNI de cada beneficiario:
Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
Asignación por Embarazo
Asignación por Prenatal
Asignación por Maternidad
Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
Prestación por Desempleo
