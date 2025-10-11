SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
11 de octubre 2025 - 10:30

Mi ANSES: cómo saber cuánto cobro en octubre 2025

Conocé los montos oficiales para todas las prestaciones del organismo y las fechas de cobro confirmadas para este mes.

ANSES empezó a pagar los haberes del mes el pasado 8 de octubre.

ANSES empezó a pagar los haberes del mes el pasado 8 de octubre.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) confirmó los valores de los haberes para todas sus prestaciones y las fechas de cobro de los mismos. Los beneficiarios podrán observar cuándo les toca cobrar a través del portal oficial del organismo, Mi ANSES, que está disponible tanto para celulares como computadoras.

Este mes, los titulares de ANSES recibirán un aumento del 1,9% en sus cobros. Esto se debe a que se les agregará el porcentaje de inflación registrado en agosto, ya que el Decreto de Movilidad Jubilatoria establece que las prestaciones aumentan en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Informate más

Mi ANSES: cómo consultar qué prestación me corresponde cobrar

MI ANSES.webp

Los beneficiarios de ANSES pueden consultar el detalle de las prestaciones del organismo a través de la app Mi ANSES.

Para ello, deberán ingresar al portal del organismo con CUIL y Clave de Seguridad Social y acceder a la sección de Cobros, donde podrán observar el lugar y la fecha de cobro de sus asignaciones, pensiones o jubilaciones.

Jubilaciones, pensiones y asignaciones de ANSES: montos de octubre 2025

ANSES.jpg

A raíz del nuevo aumento, estos son los montos de los haberes de octubre para todas las prestaciones del organismo:

Jubilaciones y Pensiones

  • Jubilación Mínima: $326.304,88
  • Jubilación Máxima: $2.195.498,72
  • Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $261.016,96
  • Pensión No Contributiva: $228.381,85

Por otro lado, quienes cobren menos de $396.304,88 recibirán el bono previsional de ANSES, que tiene un valor de $70.000. Por lo tanto, estos son los montos finales de los jubilados y pensionados:

  • Jubilación Mínima: $396.304,88
  • Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $331.016,96
  • Pensión No Contributiva: $298.381,85

Asignaciones Universales

  • Asignación Universal por Hijo: $117.229,14
  • Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $381.789,19

Asignaciones Familiares

Asignación Familiar por Hijo

    • IGF hasta $907.793: $58.631
    • IGF entre $907.793 y$1.331.368: $39.548
    • IGF entre $1.331.368 y $1.537.111: $23.920
    • IGF entre $1.537.111 y $4.807.226: $12.340

    Asignación por Hijo con Discapacidad

    • IGF hasta $907.7936: $190.902
    • IGF entre $907.793 y $1.331.368: $135.050
    • IGF desde $1.331.368: $85.234

    Asignación por Embarazo

    • $117.252

    Asignación por Prenatal

    • IGF hasta $907.793: $58.631
    • IGF entre $907.793 y $1.331.368: $39.548
    • IGF entre $1.331.368 y $1.537.111: $23.920
    • IGF entre $1.537.111 y $4.807.226: $12.340

    Asignaciones de pago Único

    • Nacimiento: $68.341
    • Adopción: $408.616
    • Matrimonio: $102.330

    Asignación por Cónyuge

    • $14.223

    Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de octubre

    ANSES gente.webp

    Estas son las fechas de cobro de octubre para todas las prestaciones de ANSES, que se organizan según el último número del DNI de cada beneficiario:

    Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

    • DNI terminados en 3: 13 de octubre
    • DNI terminados en 4: 14 de octubre
    • DNI terminados en 5: 15 de octubre
    • DNI terminados en 6: 16 de octubre
    • DNI terminados en 7: 17 de octubre
    • DNI terminados en 8: 20 de octubre
    • DNI terminados en 9: 21 de octubre

    Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

    • DNI terminados en 0 y 1: 22 de octubre
    • DNI terminados en 2 y 3: 23 de octubre
    • DNI terminados en 4 y 5: 24 de octubre
    • DNI terminados en 6 y 7: 27 de octubre
    • DNI terminados en 8 y 9: 28 de octubre

    Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

    • DNI terminados en 3: 13 de octubre
    • DNI terminados en 4: 14 de octubre
    • DNI terminados en 5: 15 de octubre
    • DNI terminados en 6: 16 de octubre
    • DNI terminados en 7: 17 de octubre
    • DNI terminados en 8: 20 de octubre
    • DNI terminados en 9: 21 de octubre

    Asignación por Embarazo

    • DNI terminados en 1: 13 de octubre
    • DNI terminados en 2: 14 de octubre
    • DNI terminados en 3: 15 de octubre
    • DNI terminados en 4: 16 de octubre
    • DNI terminados en 5: 17 de octubre
    • DNI terminados en 6: 20 de octubre
    • DNI terminados en 7: 21 de octubre
    • DNI terminados en 8: 22 de octubre
    • DNI terminados en 9: 23 de octubre

    Asignación por Prenatal

    • DNI terminados en 2 y 3: 13 de octubre
    • DNI terminados en 4 y 5: 14 de octubre
    • DNI terminados en 6 y 7: 15 de octubre
    • DNI terminados en 8 y 9: 16 de octubre

    Asignación por Maternidad

    • Todas las terminaciones de documento: 9 de octubre al 10 de noviembre

    Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

    • Todas las terminaciones de documento: 9 de octubre al 10 de noviembre

    Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

    • Todas las terminaciones de documento: 8 de octubre al 10 de noviembre

    Prestación por Desempleo

    • DNI terminados en 0 y 1: 21 de octubre
    • DNI terminados en 2 y 3: 22 de octubre
    • DNI terminados en 4 y 5: 23 de octubre
    • DNI terminados en 6 y 7: 24 de octubre
    • DNI terminados en 8 y 9: 27 de octubre

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias