ANSES depositará $300.000 a las personas desempleadas: cuáles son los requisitos

El organismo previsional anunció un pago adicional para quienes se quedaron sin trabajo y cumplan las condiciones exigidas.

La prestación por desempleo es una gran ayuda para miles de argentinos.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en octubre de 2025 realizará un pago de $300.000 destinado a personas que perdieron su empleo. Este beneficio es parte de un acompañamiento económico pensado para quienes atraviesan una situación laboral complicada.

El monto será entregado a los titulares que cumplan con los requisitos establecidos , y se va a acreditar antes de las elecciones. A diferencia del resto, este programa no se actualiza con los aumentos de la Ley de Movilidad, sino que su valor depende del salario mínimo vigente .

La Prestación por Desempleo es una ayuda económica que brinda el Estado a través de ANSES para trabajadores que quedaron sin empleo formal.

El beneficio está disponible tanto para quienes trabajaban en relación de dependencia como para empleados del rubro de la construcción. Además, el Ministerio de Capital Humano es el encargado de coordinar el pago junto al organismo previsional.

Quiénes lo pueden cobrar

Pueden acceder a la prestación los trabajadores que hayan sido despedidos sin causa, o cuyo contrato haya finalizado. También están contemplados casos de quiebra del empleador, no renovación de contrato, fallecimiento del empleador unipersonal, o enfermedades que impidieron continuar la actividad laboral.

Los requisitos varían según el tipo de trabajo:

Relación de dependencia permanente: Al menos seis meses con aportes en los últimos tres años.

Al menos seis meses con aportes en los últimos tres años. Empleo eventual o de temporada: Doce meses con aportes en los últimos tres años y más de 90 días trabajados antes del despido.

Doce meses con aportes en los últimos tres años y más de 90 días trabajados antes del despido. Construcción: Ocho meses de trabajo con aportes en los últimos dos años previos al final de la obra.

Cómo solicitar la prestación por desempleo

El trámite puede hacerse de forma presencial en las oficinas de ANSES con turno previo o a través de la página web oficial. Es necesario presentar el DNI y la documentación que pruebe el cese laboral, como telegramas de despido, sentencias de quiebra o certificados médicos según corresponda al caso.

ANSES: monto de la prestación por desempleo

El monto mensual equivale al 75% del mejor sueldo promedio de los últimos seis meses de trabajo. Pero existen límites según el SMVM, así que el Gobierno confirmó un aproximado de $300.000 para octubre 2025.

La cantidad de pagos depende de los aportes realizados, con un máximo de 12 meses consecutivos.

Cuándo cobro la prestación por desempleo en octubre 2025

Plan 1 (beneficiarios activos):

DNI terminados en 0 y 1: viernes 17 de octubre

DNI terminados en 2 y 3: lunes 20 de octubre

DNI terminados en 4 y 5: martes 21 de octubre

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 22 de octubre

DNI terminados en 8 y 9: jueves 23 de octubre

Plan 2 (nuevos beneficiarios):

Todas las terminaciones de DNI: del 1 al 10 de octubre

El beneficio se deposita directamente en la cuenta bancaria registrada por el titular, junto con el resto de los pagos del calendario de ANSES.