¿Cuánto cobrás de jubilación si aportás a ARCA 40 años como monotributista?

Los aportes previsionales de los monotributistas de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) son mucho más bajos que los de un trabajador formal. Un informe del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) , de Fundación Mediterránea, calculó qué ingreso podrían financiar si ese dinero se llegar a acumular durante toda la vida laboral.

Este ejercicio no determina cuánto cobra actualmente una persona al jubilarse, ni implica un cambio en el monotributo. En realidad se trata de una simulación de capitalización individual que permite medir cuánto alcanzaría a financiar lo aportado después de 10, 20, 30 o 40 años.

En Argentina hay actualmente 4,8 millones de monotributistas . De ese total, unos 2,8 millones están activos dentro del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y 2,2 millones hacen aportes previsionales. La mayoría se concentra en las escalas más bajas, ya que el 55% de los monotributistas activos está en la categoría A , mientras que A, B y C reúnen en conjunto al 78% del total.

El componente previsional está incluido dentro de la cuota mensual y permite sumar años de servicio. De todas formas, su peso sobre los ingresos es mucho menor que en otros tipos de empleo. Según el IERAL, entre las categorías A y G equivale a entre 3,6% y 1% de los ingresos . En comparación, el aporte personal de un asalariado formal llega al 11%.

Si se toma en cuenta el aporte personal promedio, equivale aproximadamente al 11% de los ingresos de un asalariado formal, 5% en un autónomo y 1,1% en un monotributista .

La mayoría de los monotributistas activos se concentra en las categorías más bajas. Pexels

Categoría por categoría: cuánta jubilación permite financiar tu aporte

El IERAL analizó cuánto dinero podría acumular una persona según el nivel en el que aporte y qué renta mensual permitiría financiar al momento del retiro. En un primer escenario, el estudio supone que los fondos simplemente mantienen su poder adquisitivo frente a la inflación. Bajo esa condición, ninguna categoría alcanza a generar el equivalente a una jubilación mínima después de 40 años.

Cuanto mayor es la categoría, mayor es el aporte previsional y también el porcentaje del haber mínimo que podría financiarse. El informe permite ver esa diferencia en los dos extremos del régimen. Para la categoría A, los resultados después de 40 años son:

hombres: 9% de una jubilación mínima

mujeres: 6% de una jubilación mínima

En la categoría K, la más alta, los porcentajes suben a:

hombres: 75% de una jubilación mínima

mujeres: 50% de una jubilación mínima

El estudio usa como referencia un haber mínimo de $489.776 correspondiente a agosto.

El monto aportado cambia según la categoría en la que esté inscripto el contribuyente. Pexels

La diferencia entre categorías bajas (A y B) y la categoría K

La distancia entre las escalas más bajas y la categoría K muestra el impacto que tiene el monto aportado durante la vida laboral. En la categoría A, un hombre con 30 años de aportes podría financiar una renta equivalente al 7% del haber mínimo. Si llegara a 40 años, subiría al 9%, unos $44.000 mensuales sobre la referencia usada por el estudio.

Para una mujer de la misma categoría, el cálculo da un 4% de la mínima después de 30 años y un 6% tras cuatro décadas. El ejercicio contempla que las mujeres se retiran a los 60 años y tienen una mayor expectativa de vida. En la categoría K, un hombre llegaría al 56% del haber mínimo con 30 años y al 75% con 40 años. Para las mujeres, los valores serían del 38% y 50%, respectivamente.

El IERAL también planteó un escenario más favorable, en el que el dinero obtiene un rendimiento anual dos puntos porcentuales por encima de la inflación. En ese caso, un hombre de categoría K con 40 años de aportes podría financiar una renta equivalente al 138% del haber mínimo.

Mi ANSES permite revisar que los años y aportes estén registrados correctamente. Pexels

¿Alcanzan 40 años de aportes para cobrar el haber mínimo?

En el escenario en el que los fondos solo mantienen su valor frente a la inflación, la respuesta que lanza la simulación es que ninguna categoría llega a financiar por sí sola el equivalente al haber mínimo, incluso después de 40 años.

El estudio también calculó cuánto tendría que aportar una persona de categoría A para alcanzar ese monto después de cuatro décadas si el dinero rindiera un 2% anual por encima de la inflación. Para una mujer, el aporte previsional mensual debería pasar de $18.247 a $160.298, un aumento del 778%. En el caso de un hombre que además deja una pensión para su cónyuge, tendría que subir a $150.600, un 725% más.

Estos valores son parte del ejercicio hecho por el IERAL y no significan que vaya a aumentar la cuota del Monotributo. Buscan mostrar la distancia entre el dinero que se aporta durante la etapa laboral y los fondos necesarios para sostener un ingreso durante el retiro. Mientras tanto, los trabajadores pueden ingresar a Mi ANSES y consultar la sección Historia Laboral para verificar que sus años y aportes estén registrados correctamente.