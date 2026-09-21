Monotributo ARCA: qué pasa si no pagás la cuota antes del 21 de septiembre

El calendario de este mes corre el plazo habitual y quienes abonen más tarde van a tener que afrontar la obligación pendiente con sus intereses.

Septiembre trae un cambio importante para quienes están inscriptos en el Monotributo.

Los monotributistas tienen una fecha clave este mes para cumplir con el pago mensual del monotributo ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) . Aunque el vencimiento suele ser el día 20, en septiembre el calendario cambió.

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La obligación alcanza a todos los contribuyentes que sigan inscriptos en alguna de las categorías que forman parte del régimen simplificado. Además, el pago debe llevarse a cabo aunque no se hayan emitido facturas durante el mes en cuestión.

El vencimiento habitual del Monotributo es el día 20 de cada mes, pero como el 20 de septiembre de 2026 cayó domingo , el plazo se pasa al primer día hábil siguiente. De esta manera, los contribuyentes tienen tiempo hasta el lunes 21 de septiembre para abonar la cuota correspondiente al período y mantenerse al día.

ARCA mantiene la obligación mensual para todos los contribuyentes que sigan dados de alta.

Los valores vigentes empezaron a regir el 1° de agosto y varían según la categoría. A partir de la C, también cambia el monto de acuerdo con si la actividad corresponde a servicios o venta de bienes. Los importes de septiembre son:

Quienes no paguen dentro del plazo tendrán una obligación pendiente con ARCA . Una vez vencida la fecha, esa deuda podrá consultarse junto con los intereses que se hayan generado. Estar inscripto en el Monotributo implica mantener el pago mensual mientras continúe el alta en el régimen. Por eso, no haber facturado no elimina la obligación de abonar la cuota.

La cuota cambia según la categoría y el tipo de actividad declarada.

Cada categoría también tiene un límite anual de facturación. Desde agosto, el tope arranca de $12.009.410,45 para la categoría A y llega hasta $126.610.838,75 para la K. ARCA también tiene en cuenta otros parámetros para definir la categoría, como la superficie afectada a la actividad, el consumo anual de energía eléctrica y los alquileres devengados, aunque no todos se aplican en cada caso.

La CCMA permite revisar pagos, períodos pendientes e intereses acumulados. Magnific

Cómo consultar la deuda acumulada e intereses en la CCMA de ARCA

Para revisar si quedó algún período sin pagar, el contribuyente tiene que ingresar con clave fiscal a la Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos (CCMA). Dentro del servicio se puede consultar:

períodos adeudados

pagos ya registrados

intereses acumulados

saldos a favor disponibles

Quienes hayan pagado después del vencimiento o quieran revisar su situación pueden verificar cuánto deben y qué movimientos ya fueron registrados por el organismo.

El Monotributo debe abonarse a través de medios electrónicos habilitados. Pexels

Medios de pago electrónicos habilitados para regularizar la cuota

ARCA establece que el pago del Monotributo debe llevarse a cabo a través de medios electrónicos. Esto también se aplica cuando el contribuyente necesita ponerse al día con una cuota pendiente.

Una vez abonada la obligación, el movimiento puede controlarse desde la CCMA, donde quedan registrados los pagos, las deudas y los intereses correspondientes a cada período.