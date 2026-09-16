ARCA modificó el pago de planes de facilidades y establece un nuevo requisito desde octubre + Agregar ámbito en









La nueva normativa amplía el uso del débito directo para cancelar cuotas de planes de facilidades de pago. El cambio alcanza también a las cuotas de $100 millones o más, que hasta ahora debían abonarse mediante transferencia electrónica.

ARCA eliminó la posibilidad de pagar por transferencia electrónica las cuotas de mayor monto y estableció nuevas condiciones para los contribuyentes. Magnific

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) modificó el mecanismo de cancelación de las cuotas correspondientes a distintos planes de facilidades de pago y estableció que las cuotas iguales o superiores a $100 millones deberán cancelarse mediante débito directo en cuenta bancaria.

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La medida fue dispuesta mediante la Resolución General 5896/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial y firmada por el director ejecutivo de ARCA, Andrés Edgardo Vázquez. La normativa entrará en vigencia el 1 de octubre de 2026.

Hasta ahora, las normas establecían que cuando las cuotas de los planes de facilidades alcanzaban o superaban los $100 millones, o cuando existían situaciones excepcionales que impedían su cobro mediante débito directo, debían cancelarse a través de una transferencia electrónica de fondos.

Según explicó el organismo, la modificación responde a una adecuación de los mecanismos sistémicos utilizados por la red bancaria, que amplió las posibilidades operativas para gestionar y procesar débitos directos en cuenta bancaria.

La resolución deroga artículos de las Resoluciones Generales 5279, 5321, 5525, 5828 y 5873, con el objetivo de adecuar las condiciones de cancelación de las cuotas y de las cancelaciones anticipadas totales.

A partir del 1 de octubre, los contribuyentes y responsables que tengan planes de facilidades de pago presentados mediante el servicio web "Mis Facilidades", cuyas cuotas sean iguales o superiores a $100 millones, deberán tomar las medidas necesarias para garantizar el débito directo de los importes. Para ello, deberán verificar que la Clave Bancaria Uniforme (CBU) de la cuenta destinada al débito se encuentre correctamente declarada y seleccionada dentro del servicio "Mis Facilidades".