ARCA y ANSES: cómo hacer el trámite para sumar los años de aportes que te faltan para jubilarte

El programa permite regularizar los períodos sin aportes antes de llegar a la edad jubilatoria y completar los meses pendientes.

ANSES tiene una herramienta para quienes necesitan ordenar sus aportes previsionales.

Llegar a la edad jubilatoria sin los 30 años de aportes necesarios puede convertirse en un problema para muchos trabajadores. Para evitarlo, ANSES mantiene vigente una herramienta que permite revisar con anticipación la historia laboral y empezar a completar los períodos faltantes .

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El trámite está pensado para personas que todavía siguen en edad activa y puede llevarse a cabo de manera online . Antes de pagar, es fundamental comprobar cuáles son los meses realmente adeudados y cuáles corresponden a trabajos que todavía no aparecen registrados.

El Plan de Pago de Deuda Previsional está pensado para quienes todavía no alcanzaron la edad jubilatoria pero calculan que, al hacerlo, no van a tener los 30 años de aportes requeridos . La herramienta permite regularizar períodos en los que no hubo contribuciones previsionales y hacerlo antes de iniciar formalmente la jubilación.

Revisar la Historia Laboral es uno de los primeros pasos antes de iniciar el trámite.

Se pueden incorporar períodos faltantes hasta marzo de 2012 inclusive . Además, el ingreso al programa no está sujeto a una evaluación socioeconómica. Cada mes que se regulariza se identifica con una Unidad de Cancelación de Aportes Previsionales (UCAP) . Una UCAP equivale a un mes de aporte.

Tampoco es obligatorio cancelar todos los períodos de una sola vez, por lo que cada persona puede seleccionar cuales son los meses que quiere regularizar según su situación y las posibilidades económicas de las que disponga.

El plan permite regularizar períodos que quedaron sin aportes. Pexels

Quiénes pueden regularizar sus aportes antes de cumplir la edad jubilatoria

El plan está destinado específicamente a dos grupos:

mujeres de entre 50 y 59 años

hombres de entre 55 y 64 años

Para acceder, deben estimar que al alcanzar la edad jubilatoria no llegarán a completar los 30 años de servicios con aportes. Esta posibilidad de anticiparse permite ordenar la situación previsional varios años antes y no descubrir que todavía faltan períodos al momento de iniciar la jubilación.

Antes de ingresar al plan, ANSES recomienda consultar la Historia Laboral para verificar qué aportes ya están registrados. Ese paso es muy importante porque no todos los espacios vacíos implican necesariamente una deuda.

La solicitud puede hacerse de manera online desde Mi ANSES. Magnific

Cómo realizar la solicitud desde Mi ANSES

El trámite puede iniciarse de manera online desde la plataforma del organismo. El paso a paso es el siguiente:

entrar en Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social

consultar la Historia Laboral y revisar cuáles son los períodos con aportes registrados

ingresar a “Solicitud de Prestaciones”

seleccionar “Plan de Pago de Deuda Previsional para trabajadores”

elegir los meses que se quieren regularizar

generar el Volante Electrónico de Pago (VEP)

hacer el pago correspondiente

Una vez que el VEP es procesado, el período seleccionado va a aparecer como “pago acreditado”. No hace falta cancelar todos los meses faltantes juntos, ya que el sistema permite avanzar de forma progresiva y elegir qué períodos pagar en cada momento.

En algunos casos, primero conviene pedir un Reconocimiento de Servicios. Magnific

Qué es el Reconocimiento de Servicios y cuándo conviene solicitarlo

Antes de pagar un período faltante, hay que comprobar si realmente no hubo aportes o si se trata de un trabajo hecho que todavía no aparece en los registros. Si una persona trabajó durante determinados meses pero esos servicios no figuran en la Historia Laboral, ANSES recomienda solicitar primero un Reconocimiento de Servicios.

Este trámite sirve para acreditar períodos efectivamente trabajados que no están registrados correctamente. Pero hay que tener en cuenta que, si hubo una relación laboral real y existen elementos para demostrarla, no conviene pagar ese mismo período como deuda previsional sin antes intentar incorporarlo con el reconocimiento.