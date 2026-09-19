Embargos de ARCA en billeteras virtuales: qué pasa con tu dinero y cuándo se desbloquea la cuenta

Las cuentas digitales también pueden quedar alcanzadas por una ejecución fiscal. El tratamiento de los fondos depende de cómo se regularice el reclamo.

Las billeteras virtuales forman parte de la vida cotidiana de millones de argentinos: allí se reciben transferencias, se pagan servicios y, en muchos casos, se mantiene dinero disponible para los gastos del mes. Pero tener una cuenta con CVU no la coloca fuera del alcance de una ejecución fiscal iniciada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) .

Cuando existe una deuda tributaria que llega a una instancia judicial, los fondos disponibles en cuentas de pago pueden quedar alcanzados por una medida de embargo. La situación tiene una particularidad que suele generar confusión: el dinero retenido no necesariamente vuelve a la billetera cuando el contribuyente regulariza el reclamo.

Las cuentas de pago administradas por Proveedores de Servicios de Pago (PSP) pueden quedar comprendidas dentro de una ejecución fiscal. ARCA incluye a las plataformas que gestionan cuentas virtuales dentro de sus regímenes de información y recibe datos vinculados con las cuentas, CVU, movimientos y saldos en los casos previstos por la normativa.

Las medidas sobre fondos digitales pueden generar dudas entre los usuarios y requieren conocer el procedimiento vigente.

Esto no significa que superar un determinado monto de movimientos genere automáticamente un embargo. Los umbrales de información tienen una función distinta: establecen cuándo los proveedores deben informar determinados datos al organismo. Para operaciones realizadas desde abril de 2026, ARCA publica un umbral de $50 millones para personas humanas y $30 millones para personas jurídicas respecto de ingresos o egresos totales en billeteras virtuales.

El embargo, en cambio, aparece en una etapa judicial. La traba se produce a partir de un requerimiento de pago iniciado por el organismo en el marco de una ejecución fiscal , cuya gestión queda a cargo de un abogado o agente fiscal.

Qué sucede con los fondos retenidos cuando se dicta la medida ejecutiva

Una vez que se traba el embargo sobre los fondos disponibles, el dinero afectado queda sujeto al proceso de ejecución. Una cuestión clave es diferenciar entre fondos retenidos y el dinero que el titular puede seguir manejando.

Los fondos embargados pueden aplicarse a la deuda reclamada dentro del expediente, en lugar de ser reintegrados posteriormente al usuario. Esa imputación puede contemplar capital, intereses, honorarios y costas vinculadas con el juicio.

ARCA contempla expresamente la posibilidad de cancelar obligaciones con dinero que quedó embargado. A través del Sistema de Cuentas Tributarias, el contribuyente puede ingresar a la opción “Ofrecimiento de pago con embargos bancarios”, consultar las demandas que poseen fondos retenidos y seleccionar aquella que desea cancelar.

El sistema genera una liquidación provisoria con el monto a cancelar y sus accesorios. Una vez aceptada, se generan los correspondientes Volantes Electrónicos de Pago (VEP). La entidad interviniente puede levantar la medida cuando se haya abonado una suma equivalente al total indicado en el oficio de embargo.

Las cuentas virtuales se convirtieron en una herramienta habitual para administrar pagos, transferencias y gastos. Pexels

Cómo regularizar tu deuda fiscal para levantar el embargo

La salida depende de la situación concreta. ARCA establece que el embargo puede levantarse cuando el juicio termina a partir de la regularización de la deuda, ya sea mediante el pago de contado o a través de un régimen de facilidades aceptado por el organismo. También deben contemplarse los honorarios y las costas correspondientes.

Si se elige pagar la totalidad, no alcanza simplemente con realizar una transferencia y esperar que la cuenta se desbloquee. ARCA indica que el pago debe quedar registrado en sus sistemas y que, en caso de una cancelación de contado, el contribuyente debe comunicar la operación al agente fiscal que interviene en la causa.

Otra posibilidad es ingresar a un plan de facilidades de pago. La presentación tiene que ser aceptada por ARCA y, además, deben cancelarse los honorarios y costas que correspondan. Para las cuentas alcanzadas por el embargo, este procedimiento puede permitir el levantamiento de la medida sin que sea necesario cancelar de una sola vez todo el capital adeudado.

¿Cuánto tarda ARCA en destrabar las billeteras digitales y devolver el acceso al dinero?

No existe un plazo único que permita decir que todas las billeteras quedan desbloqueadas en determinada cantidad de horas o días. El momento depende de que la regularización quede acreditada y pueda visualizarse en los sistemas del organismo.

En los pagos de contado, ARCA establece que el levantamiento se produce una vez que la operación aparece registrada en sus sistemas informáticos y se informa al agente fiscal responsable.

También puede ocurrir que una presentación o reasignación de pagos todavía no figure en el sistema. En esos casos, el levantamiento puede quedar pendiente hasta que la información impacte correctamente. La propia documentación de ARCA señala que la situación debe verificarse dentro de sus sistemas antes de considerar concluido el proceso.

El desbloqueo no depende únicamente de que el usuario haya efectuado el pago: también importa que la información llegue al expediente y a los sistemas correspondientes.