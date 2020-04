Más de 250 familias no pueden mudarse por la cuarentena

Lo cierto es que no solo viven incómodos entre cajas y en un espacio reducido, sino que deben hacerse cargo del mantenimiento de dos hogares. “La casa que compré está deshabitada por lo que tengo que pagar yo los impuestos, mi departamento está vendido pero el propietario nuevo me pide que pague yo los gastos ya que soy quien lo habita y en ese aspecto hay un vacío legal muy grande”, detalló Schvartzman.

Para las familias este nuevo escenario es desesperante. La cuarentena atacó fuertemente a ciertas industrias por lo que los ingresos en muchas familias se vieron fuertemente disminuidos. “En nuestro caso ambos trabajamos en comunicación y el salario se redujo notablemente pero paradójicamente nuestros gastos se duplicaron”, agregó. “No solo afecta los aspectos económicos, sino el estrés que nos genera en el marco de una pandemia. Nuestro hijo más grande de seis años se ve muy afectado”, contó preocupado.

Los problemas no se dan solo para quienes compraron un hogar sino también para aquellos inquilinos que habían elegido cambiar de inmueble. “Mi nuevo propietario me exige el pago del alquiler y del depósito que no había llegado a completar, pero lo cierto es que con mis ingresos no puedo hacerme cargo de las dos rentas. No obedecen al decreto establecido por el Gobierno y nos exigen cancelar las deudas”, ejemplificó por su parte Natalia Pietragalla quien tenía previsto mudarse el pasado 21 de marzo.

El decreto 320/2020 detalla que el contrato vencido tiene una extensión automática en el marco de la pandemia. Mientras que con respecto a la entrada al nuevo departamento, según el artículo 1203 del Código Civil y Comercial de La Nación, el pago se suspende por frustración del uso, es decir, por razones de fuerza mayor, que es en este caso el aislamiento obligatorio. Sin embargo desde el grupo de inquilinos autoconvocados denuncian que pocos cumplen con esta norma.

“Necesitamos que desde el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda nos den una respuesta. Nosotros no queremos mudarnos en el marco de una pandemia, pero no queremos seguir sufriendo los abusos por parte de los propietarios”, sostuvo Pietragalla, psicóloga que contó que hoy solo cuenta con un tercio de sus ingresos habituales. “No puedo dormir, necesitamos que los propietarios contemplen nuestra situación”, concluyó.

Además agregó: “hay un caso que nos preocupa mucho, una mujer está embarazada de 8 meses y medio y tiene todas las cosas del bebé en el hogar nuevo, sin embargo no se puede mudar”, contó Pietragalla. Este es uno de los tantos casos que hoy la cuarentena los afectó. “En el grupo de autoconvocados que formamos leemos cada día un nueva historia que nos alerta y preocupa”, agregó.