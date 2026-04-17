Inundación en Recoleta: rotura de caño, corte de agua y tránsito interrumpido en una esquina clave

El transitado barrio de CABA vive momentos de tensión por los cortes. El inicio del problema fue confirmado por AySA.

Una importante rotura de cañería generó este viernes por la mañana una escena de tensión en el barrio porteño de Recoleta , donde una fuga de gran magnitud obligó a cortar el tránsito y el suministro de agua en la zona.

El incidente ocurrió en la intersección de las calles Peña y Billinghurst , donde una columna de agua de varios metros comenzó a brotar sin control, inundando la calzada y complicando la circulación vehicular desde las primeras horas del día.

Según confirmaron desde Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA) , la rotura del caño se produjo en el marco de trabajos que realizaba la empresa eléctrica Edenor en la vereda.

De acuerdo con las primeras informaciones, el daño ocurrió mientras operarios intervenían en la zona, lo que provocó una salida de agua inmediata y de gran volumen .

En las imágenes difundidas se observaron las estructuras de madera instaladas para la obra , rodeadas por el agua que avanzó rápidamente sobre la calle.

Inundación Recoleta

Operativo de emergencia y corte de servicios

Tras el incidente, personal de AySA se desplegó en el lugar para controlar la fuga y comenzar con las tareas de reparación. Poco después de las 7 de la mañana, la empresa inició los trabajos y dispuso el corte del suministro de agua en las viviendas cercanas.

El operativo incluyó además la intervención de Bomberos de la Ciudad y efectivos de la Policía de la Ciudad, pertenecientes a la Comisaría Vecinal 2A, quienes se encargaron de asegurar el perímetro y facilitar el trabajo técnico.

El tránsito permaneció interrumpido no solo por las tareas de reparación, sino también por la acumulación de agua en la calzada, que volvió intransitable el sector.

Desde la empresa estatal indicaron que la cañería afectada corresponde a una red distribuidora de menor escala, lo que redujo el impacto general del corte. Además, destacaron que la mayoría de los edificios de la zona cuentan con tanques de reserva, lo que amortiguó las consecuencias para los vecinos.

Sin embargo, no se evitó que algunos inmuebles sufrieran daños. La gran cantidad de agua filtrada alcanzó la sala de máquinas de uno de los edificios cercanos.

“Se filtró y se elevó el nivel de agua, por eso llamé a los Bomberos. Hay varios vecinos afectados por esto”, explicó el encargado del lugar.

Cuándo se normalizará la situación

Las autoridades señalaron que el tránsito se restablecerá una vez finalizadas las reparaciones y cuando el agua acumulada haya drenado completamente. No obstante, advirtieron que los trabajos podrían extenderse durante varias horas.

Mientras tanto, la zona permanece vallada y con circulación restringida, en medio de un operativo que busca resolver el problema y evitar nuevos riesgos para los vecinos.