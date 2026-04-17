La Provincia crea un nuevo régimen para residuos industriales no especiales

La norma fija obligaciones, registros y controles. Buscan mejorar la trazabilidad, evitar impactos ambientales y ordenar la gestión en todo el territorio bonaerense.

La medida fue dispuesta a través de la Resolución 60/2026 del Ministerio de Ambiente, publicada en el Boletín Oficial del distrito.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires estableció un nuevo marco regulatorio para la gestión de residuos industriales no especiales (RINE), con el objetivo de diferenciar su tratamiento respecto de los residuos urbanos y reforzar los controles ambientales .

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La medida fue dispuesta a través de la Resolución 60/2026 del Ministerio de Ambiente , publicada en el Boletín Oficial del distrito.

La normativa define a los residuos industriales no especiales como aquellos generados en procesos productivos que no están alcanzados por regímenes de residuos especiales o patogénicos, y establece pautas técnicas y administrativas específicas para su tratamiento .

Entre los principales lineamientos, se dispone que los generadores deberán minimizar la generación de residuos, priorizar la reutilización, el reciclado y la valorización , y solo recurrir a la disposición final como última instancia.

Además, deberán separar correctamente los residuos, llevar un registro digital de su gestión y capacitar al personal para su manejo adecuado.

Responsabilidad y control

La resolución establece que los generadores son responsables de la gestión integral de sus residuos, los cuales deberán ser transportados y tratados por operadores habilitados.

También fija un plazo máximo de almacenamiento de un año, salvo excepciones autorizadas, y exige la utilización de manifiestos y certificados para acreditar el tratamiento o disposición final.

La norma crea nuevos instrumentos de control, entre ellos el Registro Provincial de Generadores de Residuos Industriales No Especiales y el Registro Provincial de Operadores de RINE, que funcionarán bajo la órbita de la autoridad ambiental.

Asimismo, se establece un registro específico para tecnologías aplicadas al tratamiento de estos residuos, con requisitos técnicos y evaluaciones de impacto ambiental.

Economía circular y trazabilidad

Desde el Ministerio de Ambiente destacaron que la medida busca promover la valorización, el reciclado y la reutilización de materiales, en línea con los principios de la economía circular.

También apunta a evitar que residuos de origen industrial sean gestionados como residuos urbanos sin controles adecuados, una situación que podría generar riesgos ambientales.

La resolución entrará en vigencia a los tres meses de su publicación y prevé sanciones en caso de incumplimiento, en el marco de la legislación ambiental vigente.

Con esta iniciativa, la Provincia busca ordenar la gestión de residuos industriales, mejorar su control y reducir el impacto sobre el ambiente y la salud.