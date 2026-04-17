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17 de abril 2026 - 11:12

El SMN anunció un apagón de servicios que afectará decenas de vuelos en todo el país

La medida es en consecuencia de los 140 despidos en áreas sensibles del organismo y las consecuencias operativas que genera.

El conflicto se agrava ante la confirmación de que los despidos alcanzarían a trabajadores contratados bajo los artículos 9 y 1109.

El conflicto se agrava ante la confirmación de que los despidos alcanzarían a trabajadores contratados bajo los artículos 9 y 1109.

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En ese marco, la protesta busca visibilizar no solo la pérdida de puestos laborales, sino también las consecuencias operativas que podría generar la disminución de personal en áreas sensibles del organismo.

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El conflicto se agrava ante la confirmación de que los despidos alcanzarían a trabajadores contratados bajo los artículos 9 y 1109, lo que sostiene ATE, precariza la situación laboral y pone en peligro tareas clave del sector.

smn nde paro

El SMN anunció un apagón de servicios el 24 de abril

El sindicato advirtió que la reducción del SMN podría tener un “impacto severo en la seguridad y la frecuencia de las operaciones aéreas”, ya que la información brindada por estos técnicos es insustituible en las operaciones de control y prevención de incidentes aeronáuticos.

Así, la medida del apagó se traduce en que no habrá ningún tipo de información oficial del SMN durante siete horas, entre las 5 y las 12. Es decir, afectará la publicación de datos sobre el clima y pronósticos en todos los canales habituales del organismo, incluidas las redes y las plataformas digitales.

Aeroparque Jorge Newbery Aeropuerto Migraciones
El sindicato advirtió que la reducción del SMN podría tener un “impacto severo en la seguridad y la frecuencia de las operaciones aéreas”.

El sindicato advirtió que la reducción del SMN podría tener un “impacto severo en la seguridad y la frecuencia de las operaciones aéreas”.

ATE anunció paro y no habrá vuelos en reclamo por el despido de 140 trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional

El conflicto en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se profundizó en las últimas horas luego de que se confirmaran despidos en el organismo y de que ATE anunciara un paro nacional del sector para el viernes 24 de abril. La situación venía siendo denunciada por los trabajadores desde hacía semanas, con protestas y movilizaciones frente a la sede central ubicada en el barrio porteño de Palermo.

De acuerdo con la información que comenzó a circular entre los empleados, al menos 140 trabajadores fueron notificados de su desvinculación durante la jornada del miércoles, aunque desde el sector sostienen que el recorte podría ser todavía mayor. La preocupación creció por el carácter estratégico del organismo, encargado de la producción de información clave para pronósticos y alertas meteorológicas.

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