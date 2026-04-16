El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) encara una jornada nublada con mínima de 19 grados y a la espera de nuevas lluvias. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla por precipitaciones en el este provincial y podría llegar hasta los 70 mm de acumulación.
Alerta meteorológica por tormentas en el AMBA: hasta cuándo siguen las lluvias y cómo estará el clima el fin de semana
El AMBA podría vivir precipitaciones en las próximas horas, con una mínima de 19 grados. El SMN indicó alerta amarilla para diversas localidades bonaerenses.
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Se mantiene la alerta amarilla en el AMBA para este jueves: cómo estará el clima
Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA
El organismo indicó para este jueves marcas entre los 19 y 23 grados, con probabilidad de lluvias fuertes para la mañana y tarde. Por su lado, el viernes se ubicaría entre los 17 y 25 grados, con nubosidad parcial.
"El área será afectada por lluvias persistentes, de moderada a fuerte intensidad. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, los cuales podrían ser superados localmente", indicó al respecto el organismo.
Recomendaciones del SMN ante las lluvias
Frente a este escenario, las autoridades difundieron una serie de medidas preventivas para reducir riesgos:
- Seguir las indicaciones de las autoridades locales;
- Salir solo en caso de necesidad;
- Permanecer en construcciones cerradas como viviendas, escuelas o edificios públicos;
- Desconectar electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua al hogar;
- Mantenerse alejado de puertas y ventanas;
- Evitar zonas inundables y no circular por calles anegadas;
- Retirar o asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento;
- Preparar un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín, radio a pilas y linterna, además de cargar los teléfonos celulares;
- Tener a mano los números de emergencia, como Protección Civil, Bomberos y Policía;
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