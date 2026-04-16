Alerta meteorológica por tormentas en el AMBA: hasta cuándo siguen las lluvias y cómo estará el clima el fin de semana + Seguir en









El AMBA podría vivir precipitaciones en las próximas horas, con una mínima de 19 grados. El SMN indicó alerta amarilla para diversas localidades bonaerenses.

Este jueves encara una mínima de 19 grados, a la espera de más lluvia de cara al fin de semana. Noticias Argentinas

El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) encara una jornada nublada con mínima de 19 grados y a la espera de nuevas lluvias. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla por precipitaciones en el este provincial y podría llegar hasta los 70 mm de acumulación.

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Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA El organismo indicó para este jueves marcas entre los 19 y 23 grados, con probabilidad de lluvias fuertes para la mañana y tarde. Por su lado, el viernes se ubicaría entre los 17 y 25 grados, con nubosidad parcial.





Para el fin de semana, el sábado guardará una mínima de 15 grados y el domingo tendrá marcas entre los 17 y 24 grados. Ese día se espera hasta un 40% de probabilidad de chaparrones durante todo el día.





A su vez, rige una alerta amarilla por lluvias para el este bonaerense en localidades como Magdalena, Punta Indio, Chascomús, Dolores, General Guido, Ayacucho, Coronel Vida, entre otras, llegando hasta zonas costeras como Miramar y Mar del Plata.

"El área será afectada por lluvias persistentes, de moderada a fuerte intensidad. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, los cuales podrían ser superados localmente", indicó al respecto el organismo.

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El #ciclón extratropical se aleja lentamente hacia el mar en dirección sudeste, seguirá inestable en parte del Litoral y el este bonaerense.

Alerta por #lluvias en el este de la PBA.#AMBA: mejora por la tarde.



Más infohttps://t.co/tKfDnahUI5 pic.twitter.com/1klYxlwonB — Meteored Argentina (@MeteoredAR) April 16, 2026 Recomendaciones del SMN ante las lluvias Frente a este escenario, las autoridades difundieron una serie de medidas preventivas para reducir riesgos: Seguir las indicaciones de las autoridades locales;

Salir solo en caso de necesidad;

Permanecer en construcciones cerradas como viviendas, escuelas o edificios públicos;

Desconectar electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua al hogar;

Mantenerse alejado de puertas y ventanas;

Evitar zonas inundables y no circular por calles anegadas;

Retirar o asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento;

Preparar un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín, radio a pilas y linterna, además de cargar los teléfonos celulares;

Tener a mano los números de emergencia, como Protección Civil, Bomberos y Policía;