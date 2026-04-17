Atención jubilados y pensionados: el nuevo informe de IPS que tenés que conocer + Seguir en









Este tipo de publicaciones sirve para obtener información sobre las distintas prestaciones que brinda el organismo.

Cómo acceder al informe del IPS para conocer sus prestaciones. Imagen: Freepik

El Instituto de Previsión Social (IPS) es el organismo encargado de administrar y pagar las jubilaciones y pensiones de los trabajadores del Estado en la provincia de Buenos Aires. Mes a mes, miles de beneficiarios dependen de esta entidad para cobrar sus haberes y acceder a distintos servicios previsionales.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En este contexto, los jubilados y pensionados bonaerenses forman parte de un sistema amplio que no solo liquida beneficios, sino que también analiza y publica información clave sobre su funcionamiento. Estos datos permiten entender cómo evoluciona el sistema y cuál es la realidad de quienes cobran una prestación.

IPS Además de sus canales de atención presencial, existen formas de conocer las prestaciones a través de la web. IPS En ese marco, el IPS difundió una nueva edición de su Boletín de Estadísticas Previsionales, un informe clave que reúne datos actualizados sobre jubilaciones, pensiones y el estado general del sistema en la provincia.

Qué es el Boletín de Estadísticas Previsionales y por qué es importante para los beneficiarios El Boletín de Estadísticas Previsionales es una publicación oficial elaborada por el IPS que recopila información detallada sobre las prestaciones que administra el organismo. Incluye datos sobre la cantidad de jubilaciones y pensiones, montos promedio, evolución de los beneficios y otras variables relevantes.

Este informe permite analizar en profundidad el sistema previsional bonaerense, ya que presenta gráficos, tablas y comparaciones que ayudan a entender cómo se distribuyen los beneficios y cómo evolucionan en el tiempo.

Para los beneficiarios, es una herramienta importante porque aporta transparencia y permite conocer con mayor claridad la situación del sistema del que forman parte, además de brindar información útil para comprender cambios o políticas previsionales. Jubilados IPS Conocé cómo acceder al informe del IPS para conocer las prestaciones disponibles. Imagen: Freepik Cómo acceder y descargar el informe completo del IPS Para consultar el Boletín de Estadísticas Previsionales, los usuarios deben ingresar al sitio oficial del IPS de la provincia de Buenos Aires, donde el organismo publica sus novedades e informes de manera periódica. Una vez dentro del sitio, se puede acceder a la sección de noticias o publicaciones, donde se encuentran las distintas ediciones del boletín disponibles para su consulta. Allí, cada informe suele estar acompañado por un enlace de descarga en formato PDF. El proceso es simple: basta con hacer clic en el enlace correspondiente para abrir o descargar el archivo en el dispositivo. De esta manera, cualquier jubilado o pensionado puede acceder al contenido completo del informe y revisar los datos en detalle cuando lo necesite.

Temas Jubilados

IPS