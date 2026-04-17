Por qué se celebra el Día Mundial del Malbec el 17 de abril y qué lo distingue de las otras cepas

Origen histórico, rasgos únicos y claves del varietal que llevó a la vitivinicultura nacional a ganar reconocimiento global.

Cada 17 de abril se celebra el Día Mundial del Malbec . Este vino es parte de la identidad argentina . Su presencia cotidiana en la mesa familiar o encuentros con amigos convive con un reconocimiento internacional que creció fuertemente en las últimas décadas.

Aunque muchos lo asocian directamente con el país, su historia arranca lejos, en Francia. Con el tiempo, encontró en suelo argentino las condiciones ideales para desarrollarse y transformarse en algo distinto. Ese cambio de carácter es clave para entender su éxito.

Cada 17 de abril, la cepa tiene su día en todo el mundo. La fecha no es casual ni un simple guiño comercial: responde a un hecho histórico concreto que marcó el rumbo de la vitivinicultura local. A partir de ahí, el Malbec empezó a construir su lugar como bandera del vino argentino.

El origen de la celebración se remonta a 1853, cuando el entonces presidente Domingo Faustino Sarmiento impulsó un proyecto para transformar la industria vitivinícola . Ese 17 de abril se presentó la iniciativa para crear una quinta agronómica en Mendoza, con el objetivo de mejorar las variedades de vid.

Bodega Urqo, con base en Valle de Uco, es propiedad de la familia Urquía, controlante también de Aceitera General Deheza.

En ese proceso fue clave la llegada del agrónomo francés Michel Aimé Pouget, quien introdujo distintas cepas europeas, entre ellas el Malbec. Con el paso del tiempo, esta variedad encontró en Argentina, sobre todo en Mendoza, condiciones ideales de clima y suelo.

MAGO VINO MALBEC

Recién en 2011 se estableció formalmente el Día Mundial del Malbec, impulsado por Wines of Argentina, con la idea de posicionar al varietal en los principales mercados internacionales. Desde entonces, la fecha se celebra en decenas de países con degustaciones, ferias y eventos.

Características del Malbec

El Malbec argentino se distingue por su color intenso, casi violáceo, y una estructura que combina potencia con suavidad. En boca suele ofrecer notas a frutas negras como ciruela y mora, acompañadas por toques de chocolate, vainilla o tabaco cuando tiene paso por madera.

Otro rasgo clave es su adaptabilidad. Dependiendo de la región, puede variar bastante. En zonas de altura, como el Valle de Uco, presenta mayor acidez y frescura, mientras que en áreas más cálidas se vuelve más redondo y maduro.

malbec (2).jpg Gentileza CONICET.

A diferencia de otras cepas más tánicas, el Malbec suele ser amigable incluso para quienes recién empiezan en el mundo del vino. No resulta agresivo y tiene una textura que lo hace fácil de tomar, algo que suma puntos tanto en el mercado local como en el exterior.

Por qué es tan elegido en todo el mundo

El crecimiento del Malbec a nivel global no fue casual. Argentina logró posicionarlo como un producto distintivo, con una relación precio-calidad que en muchos casos resulta competitiva frente a vinos de otras regiones.

Además, el varietal se adapta bien a distintos estilos de consumo. Puede acompañar carnes, pero también funciona con pastas, quesos o incluso platos más livianos. Esa versatilidad lo vuelve una carta segura en muchas mesas.

Terrazas Malbec Vino Récord.jpg IP

Aun así, el mercado del vino es cambiante y está atravesado por tendencias. Nuevas cepas y estilos aparecen todo el tiempo, y el Malbec tiene el desafío de mantenerse vigente sin perder identidad.