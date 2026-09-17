Cuidado, conductores: esta multa que es más común de lo que parece y puede llegar a montos millonarios

La mayoría de los conductores conoce las infracciones más frecuentes y sabe que algunas pueden representar un gasto importante . Pero hay una conducta que muchos realizan casi de manera automática y que, cuando queda registrada por los sistemas de fiscalización, puede terminar en una sanción de varios cientos de miles de pesos.

Hablamos de una de las faltas más habituales en las calles porteñas: cruzar un semáforo en rojo . La infracción puede ser detectada por las cámaras de la Ciudad y el monto no es fijo , ya que se calcula a partir de las Unidades Fijas (UF) vigentes al momento de establecer la sanción.

La normativa porteña considera infracción atravesar una intersección cuando el semáforo indica luz roja . La sanción no tiene un único monto porque el régimen establece un rango expresado en Unidades Fijas . Con la actualización vigente desde septiembre, el mínimo de 300 UF equivale a $351.924 , mientras que el máximo de 1.500 UF alcanza $1.759.620 . El importe final depende de la escala aplicada al acta de infracción.

La fiscalización puede realizarse mediante las cámaras instaladas en distintos puntos de la Ciudad . El sistema porteño cuenta con dispositivos destinados al control automático de infracciones y la información captada puede usarse para generar un acta. En abril de 2026, el Gobierno porteño informó que contaba con 224 dispositivos distribuidos en avenidas, zonas escolares y accesos a autopistas.

El aumento de septiembre no modificó solamente el valor de la sanción por cruzar en rojo. La actualización de la UF impactó sobre el conjunto de las infracciones que utilizan este parámetro para establecer sus montos . La unidad pasó de $798,51 a $1.173,08, en el nuevo período que informó la Ciudad.

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¿Cómo se calculan las multas?

En CABA, las multas se expresan en Unidades Fijas, por lo que el cálculo surge de multiplicar la cantidad de UF establecida para una infracción por el valor vigente de esa unidad. En el caso de cruzar un semáforo en rojo, el rango es de 300 a 1.500 UF. Con la UF de septiembre el cálculo queda así:

300 por $1.173,08 da $351.924, mientras que 1.500 por $1.173,08 da $1.759.620

El valor de la Unidad Fija no permanece congelado durante todo el año. La Ciudad lleva a cabo actualizaciones periódicas y, en el período actual, la cifra publicada rige desde el 2 de septiembre de 2026 hasta el 1° de marzo de 2027. Una misma cantidad de UF puede representar un importe diferente si cambia el valor de referencia.

Además, el monto de una infracción puede estar sujeto a condiciones previstas por el régimen porteño y al momento en que se efectúa el pago. Es importante distinguir entre la multa por una infracción ya registrada y el valor de la UF que se usa para calcular nuevas actas. El monto que aparece en una deuda depende de los datos de esa infracción y de la normativa aplicable en la fecha correspondiente.

Cómo chequear si tengo multas pendientes

Los conductores pueden consultar las infracciones de tránsito registradas en la Ciudad de Buenos Aires a través de la página oficial. El sistema permite acceder a la información de tránsito pendiente de pago y también consultar el puntaje asociado al registro. La consulta es útil antes de llevar a cabo ciertos trámites vinculados con el vehículo o la licencia, ya que permite conocer si existen actas pendientes y cuál es su situación.

Para acceder, el conductor debe entrar al servicio oficial de Consulta de infracciones de tránsito y scoring del Gobierno porteño. Ahí puede consultar la información correspondiente a sus infracciones y verificar las obligaciones que figuran registradas. En caso de encontrar una multa por cruzar en rojo, la pantalla de consulta permite identificar el acta y conocer el importe correspondiente. Si existen varias infracciones, cada una aparece asociada a su respectiva información.