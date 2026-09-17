La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó su calendario de pagos para septiembre 2026. Además, el organismo anunció un aumento del 2,11%, correspondiente al dato de la inflación de julio analizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).
Cuándo cobro ANSES: jubilados, AUH, desempleo y el resto de las prestaciones del jueves 17 de septiembre
ANSES confirmó su calendario de pagos para septiembre 2026. De acuerdo a la nueva fórmula de movilidad, las prestaciones aumentarán un 2,11%, correspondiente al dato de la inflación analizado por el INDEC.
-
ANSES modificó el tope de ingresos del SUAF en septiembre 2026: qué trabajadores dejan de cobrar las asignaciones
-
Asignaciones Familiares ANSES para Monotributistas: ¿qué cobrás según tu categoría?
También continuará entregando el bono de ingresos adicional de $70.000, junto con el haber actualizado, a un grupo de jubilados y pensionados.
Montos de jubilaciones y pensiones de ANSES en agosto
- Jubilación mínima: $498.633,20($428.633,20 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)
- Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $412.872,97 ($342.872,97 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)
- Pensión No Contributiva por Invalidez y Vejez: $373.013,85 ($300.013,85 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)
- Pensión para Madres de 7 hijos: $499.591,22 ($428.591,22 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)
- Jubilación máxima: pasará de $2.824.694,49 a $2.884.296
- La Asignación Universal por Hijo (AUH) será de $154.031 por cada menor a cargo.
- La Asignación Universal por Hijo con Discapacidad estará en $501.537.
- La Asignación Familiar por Hijo para el primer rango de ingresos alcanzará los $77.025.
Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de septiembre 2026
El calendario de septiembre empezó el martes 8 y, como todos los meses, se organiza de acuerdo con la terminación del DNI. Para las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo, las fechas son las siguientes:
- DNI terminado en 0: martes 8 de septiembre
- DNI terminado en 1: miércoles 9 de septiembre
- DNI terminado en 2: jueves 10 de septiembre
- DNI terminado en 3: viernes 11 de septiembre
- DNI terminado en 4: lunes 14 de septiembre
- DNI terminado en 5: martes 15 de septiembre
- DNI terminado en 6: miércoles 16 de septiembre
- DNI terminado en 7: jueves 17 de septiembre
- DNI terminado en 8: viernes 18 de septiembre
- DNI terminado en 9: lunes 21 de septiembre
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre
- DNI terminados en 2 y 3: 23 de septiembre
- DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre
- DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre
- DNI terminados en 8 y 9: 28 de septiembre
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
- DNI terminados en 0: 8 de septiembre
- DNI terminados en 1: 9 de septiembre
- DNI terminados en 2: 10 de septiembre
- DNI terminados en 3: 11 de septiembre
- DNI terminados en 4: 14 de septiembre
- DNI terminados en 5: 15 de septiembre
- DNI terminados en 6: 16 de septiembre
- DNI terminados en 7: 17 de septiembre
- DNI terminados en 8: 18 de septiembre
- DNI terminados en 9: 21 de septiembre
Asignación por Embarazo
- DNI terminados en 0: 10 de septiembre
- DNI terminados en 1: 11 de septiembre
- DNI terminados en 2: 14 de septiembre
- DNI terminados en 3: 15 de septiembre
- DNI terminados en 4: 16 de septiembre
- DNI terminados en 5: 17 de septiembre
- DNI terminados en 6: 18 de septiembre
- DNI terminados en 7: 21 de septiembre
- DNI terminados en 8: 22 de septiembre
- DNI terminados en 9: 23 de septiembre
Asignación por Prenatal
- DNI terminados en 0 y 1: 10 de septiembre
- DNI terminados en 2 y 3: 11 de septiembre
- DNI terminados en 4 y 5: 14 de septiembre
- DNI terminados en 6 y 7: 15 de septiembre
- DNI terminados en 8 y 9: 16 de septiembre
Asignación por Maternidad
- Todas las terminaciones de documento: 11 de agosto al 11 de septiembre
Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)
- Todas las terminaciones de documento: 11 de agosto al 11 de septiembre
Pensiones No Contributivas
- DNI terminados en 0 y 1: 8 de septiembre
- DNI terminados en 2 y 3: 9 de septiembre
- DNI terminados en 4 y 5: 10 de septiembre
- DNI terminados en 6 y 7: 11 de septiembre
- DNI terminados en 8 y 9: 14 de septiembre
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
- Todas las terminaciones de documento: 10 de agosto al 11 de septiembre
Prestación por Desempleo
- DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre
- DNI terminados en 2 y 3: 23 de septiembre
- DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre
- DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre
- DNI terminados en 8 y 9: 28 de septiembre