Aumento de multas por evadir peajes en la Autopista Buenos Aires–La Plata: a cuánto llegan las sanciones

Nuevos montos de multas por evadir peajes en la Autopista Buenos Aires - La Plata. Cómo se calculan y qué hacer para evitar la sanción.

Las cámaras instaladas en las estaciones de peaje permiten registrar los vehículos que atraviesan las cabinas sin realizar el pago correspondiente.

La evasión del pago del peaje en la Autopista Buenos Aires–La Plata comenzó a estar alcanzada por nuevas sanciones que pueden representar un costo considerable para los conductores. La medida contempla multas expresadas en Unidades Fijas (UF) y alcanza a quienes atraviesen las estaciones de cobro sin abonar la tarifa correspondiente.

El mecanismo de control está a cargo de AUBASA , que cuenta con cámaras instaladas en los peajes para registrar los vehículos y generar las actas correspondientes. Los titulares tendrán un período determinado para regularizar la situación antes de que el caso sea remitido a la autoridad competente.

La evasión del peaje constituye una infracción de tránsito y puede ser sancionada con una penalidad de entre 100 y 300 Unidades Fijas (UF) . El monto final depende del valor de la UF vigente al momento en que se comete la infracción.

En septiembre de 2026, la Unidad Fija tiene un valor de $2.281 . Con esa referencia, la sanción mínima alcanza los $228.100 , mientras que el máximo previsto llega a $684.300 .

Aunque el rango establecido permite aplicar distintos valores, la provincia suele utilizar como referencia las 100 UF para este tipo de infracciones. La determinación concreta de la penalidad se realiza dentro del procedimiento provincial correspondiente y queda a cargo de las autoridades competentes.

Valores de la Unidad Fija (UF) y cómo impactan en la penalidad

La Unidad Fija funciona como una unidad de referencia para calcular determinadas multas de tránsito. Su valor se actualiza periódicamente, por lo que una misma cantidad de UF puede representar distintos montos en pesos en diferentes momentos.

En este caso, las sanciones previstas van de 100 a 300 UF. Al multiplicar esas cantidades por los $2.281 vigentes en septiembre de 2026, se obtiene un rango de $228.100 a $684.300.

Por este motivo, el importe de una multa no debe analizarse únicamente como una cifra fija en pesos. El monto queda vinculado al valor de la UF vigente y a la cantidad de unidades que finalmente determine la autoridad interviniente en cada expediente.

Cómo funciona el sistema de cámaras para detectar infracciones en los peajes

Las estaciones de cobro de la autopista cuentan con un sistema de cámaras que permite identificar los vehículos que atraviesan una cabina sin efectuar el pago. Los equipos registran información relacionada con el momento y el lugar en que se produjo el hecho.

Entre los datos obtenidos se encuentran la fecha, hora y ubicación del paso, además de la imagen del vehículo involucrado. Esa información sirve como respaldo para confeccionar el acta de infracción correspondiente.

La medida se implementa a partir de las facultades otorgadas a AUBASA mediante un convenio con organismos provinciales. El objetivo informado por la empresa es reforzar el cumplimiento de las normas y reducir las maniobras riesgosas que pueden producirse al atravesar una estación de peaje sin pagar.

Plazos para regularizar la deuda y evitar la sanción

Una vez detectado el paso sin pago, el titular del vehículo dispone de 30 días corridos para regularizar la situación. Durante ese período debe cancelar los peajes adeudados y adherirse al sistema TelePASE mediante el portal indicado para completar el trámite.

Si el plazo transcurre sin que se concrete la regularización, el acta será enviada a la autoridad competente, que continuará con el procedimiento administrativo y posteriormente notificará la infracción al titular registral del vehículo.

En caso de considerar que el acta fue confeccionada de manera incorrecta, el conductor puede ejercer su derecho de defensa mediante un descargo ante el Juzgado Administrativo de Infracciones de Tránsito Provincial que corresponda. Además, quienes ya tengan TelePASE y hayan sufrido un inconveniente durante el paso pueden comunicarse dentro de los 30 días con los canales de atención de AUBASA para que se analice el caso.