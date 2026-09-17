Monotributo: 3 obras sociales quedaron fuera del padrón y confirman las 43 habilitadas + Agregar ámbito en









Con tres prestadoras que salieron, algunos contribuyentes del régimen simplificado tendrán que volver a revisar la cartilla y requisitos.

Los monotributistas tienen cambios para revisar antes de elegir cobertura médica. Magnific

Los monotributistas que quieran elegir una cobertura médica ahora tienen nuevas opciones para revisar durante septiembre. El registro vigente cambió después de que tres entidades dejaran de aparecer entre las alternativas disponibles para recibir nuevas afiliaciones.

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La actualización dejó un total de 43 prestadoras dentro de la nómina. Como la composición puede modificarse, lo mejor es comprobar qué entidades siguen disponibles antes de empezar el trámite y revisar además qué atención ofrecen en la zona donde vive cada beneficiario.

El padrón de prestadoras se actualizó durante septiembre. Pexels ¿Cuáles son las obras sociales que dieron de baja para el Monotributo? Tres entidades que anteriormente figuraban entre las alternativas dejaron de formar parte del listado vigente durante septiembre de 2026, esas son:

Obra Social de Maquinistas de Teatro y Televisión (OSMTT)

Obra Social de Serenos de Buques (OSSB)

Obra Social del Personal Directivo de la Industria de la Construcción (OSDIC) El registro actual determina cuáles son las prestadoras que pueden recibir nuevos beneficiarios del régimen simplificado. Este sistema funciona desde diciembre de 2024 y las entidades incorporadas al registro deben aceptar las afiliaciones de monotributistas, mientras que aquellas que no forman parte de la nómina pueden rechazar nuevas solicitudes. El aporte de salud ya está incluido dentro de la cuota mensual que paga el contribuyente.

La elección de obra social requiere comparar cartillas y condiciones. Pexels Listado completo de las 43 obras sociales que aceptan nuevos afiliados La nómina actualizada a septiembre de 2026 está integrada por las siguientes entidades:

Obra Social de la Asociación Civil Prosindicato de Amas de Casa de la República Argentina (OSSACRA)

Obra Social Profesionales del Turf de la República Argentina (OSPROTURA)

Obra Social de los Trabajadores de la Carne y Afines de la República Argentina (OSTCARA)

Obra Social Asociación Mutual de los Obreros Católicos Padre Federico Grote (OSAMOC)

Obra Social de Conductores Titulares de Taxis de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (OSTAXBA)

Obra Social Programas Médicos Sociedad Argentina de Consultoría Mutual (OSPM)

Obra Social de la Prevención y la Salud (OSPYSA)

Obra Social del Personal de Barracas de Lanas, Cueros y Anexos (OSBLYCA)

Obra Social de Operadores Cinematográficos (OSOC)

Obra Social de Colocadores de Azulejos, Mosaicos, Graniteros, Lustradores y Porcelaneros (OSCAMGLYP)

Obra Social de Dirección (OSDO)

Obra Social del Personal de Distribuidoras Cinematográficas de la República Argentina (OSPEDICI)

Obra Social para el Personal de la Industria Forestal de Santiago del Estero (OSPIFSE)

Obra Social de Músicos (OSDEM)

Obra Social de Comisarios Navales (OSOCNA)

Obra Social de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (OSTPBA)

Obra Social del Personal de Prensa de Mar del Plata (OSPREN)

Obra Social de Empleados de Prensa de Córdoba (OSEPC)

Obra Social de Empresarios, Profesionales y Monotributistas (OSDEPYM)

Obra Social de Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina (OSAPM)

Obra Social de Vareadores (OSV)

Obra Social del Personal de la Industria del Vidrio (OSPIV)

Obra Social de Trabajadores de Perkins Argentina S.A.I.C. (OSTP)

Obra Social de Peones de Taxis de la Capital Federal (OSPETAX)

Obra Social del Personal de la Actividad del Turf (OSPAT)

Obra Social de Vendedores Ambulantes de la República Argentina (OSVARA)

Obra Social de Viajantes Vendedores de la República Argentina (ANDAR)

Obra Social de Conductores de Remises y Autos al Instante y Afines (OSCRAIA)

Obra Social de Mandos Medios de Telecomunicaciones en la República Argentina y Mercosur (OSMMEDT)

Obra Social de Obreros y Empleados Tintoreros, Sombrereros y Lavaderos de la República Argentina (OSOETSYLARA)

Obra Social de Farmacéuticos y Bioquímicos (OSFYB)

Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Cervecera y Maltera (SERVESALUD)

Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Metalúrgica y demás Actividades Empresarias (OSIM)

Obra Social Asociación de Servicios Sociales para Empresarios y Personal de Dirección de Empresas del Comercio, Servicios, Producción, Industria y Civil (ASSPE)

Obra Social de Dirección de la Actividad Aerocomercial Privada (OSDAAP)

Mutual Médica Concordia (UNIMEDICA)

Asociación Mutual de Participantes de Economía Solidaria (AMPES)

Obra Social Mutualidad Industrial Textil Argentina (OSMITA)

MET-Córdoba S.A. (METCBA)

Privamed S.A. (PRIVAMED)

Asociación Mutual del Control Integral (AMCI)

Administración Recursos para Salud S.A. (ARPSALUD)

Amsterdam Salud S.A. (AMSTERDAM) El alta no se completa de forma automática con el pago mensual. Pexels Requisitos y trámite para gestionar el alta en la cobertura médica Pagar todos los meses el componente destinado a salud no completa automáticamente la afiliación. Después de inscribirse y abonar la primera cuota, el monotributista debe comunicarse con la entidad elegida y gestionar el alta correspondiente. Entre los documentos que pueden pedir aparecen: DNI

constancia de inscripción

comprobante de pago del Monotributo

formulario 184/F o 152, según corresponda

declaración jurada de salud Hay que tener en cuenta el plazo para volver a cambiar de prestadora, ya que una vez realizada la opción, el beneficiario deberá permanecer al menos 12 meses antes de elegir otra. Además, el cambio puede hacerse una vez por año calendario, así que hay que revisar las prestaciones para evitar problemas más adelante.