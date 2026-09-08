Aumentan las multas en CABA desde septiembre 2026: cuánto cuesta cada infracción

Las multas de tránsito aumentaron en CABA desde septiembre. Conocé los nuevos valores para las infracciones más comunes.

Las multas de tránsito aumentaron en la Ciudad de Buenos Aires desde septiembre de 2026 y algunas infracciones superan el millón de pesos.

Los conductores que circulen por la Ciudad de Buenos Aires deberán afrontar nuevos valores para las infracciones de tránsito desde septiembre de 2026. El incremento modifica el costo de las sanciones y puede representar importantes sumas de dinero para quienes incumplan las normas.

Las multas se calculan a partir de las Unidades Fijas (UF) , por lo que el valor de cada infracción depende de la cantidad de unidades establecida para cada falta. Entre las sanciones más frecuentes aparecen el uso del celular al manejar, la falta de cinturón de seguridad y distintas infracciones relacionadas con la velocidad.

Desde septiembre, la Unidad Fija tiene un valor de $1.173,08 en la Ciudad de Buenos Aires. Este parámetro se utiliza para determinar cuánto debe pagar un conductor ante las distintas infracciones contempladas por la normativa porteña.

El sistema establece una cantidad determinada de UF para cada conducta. Por eso, para conocer el costo final de una multa es necesario multiplicar la cantidad de unidades correspondientes por el valor vigente durante el período.

Con la actualización, algunas infracciones habituales superan los $100.000 , mientras que las sanciones más graves pueden alcanzar cifras muy superiores. El monto final depende del tipo de falta cometida y de la cantidad de UF prevista para cada caso.

Cuánto cuestan las multas más comunes en CABA

Una de las sanciones contempladas es conducir sin licencia, que equivale a 50 UF y alcanza los $58.654. No respetar la velocidad mínima, en tanto, representa 70 UF, por un total de $82.115,60.

El no uso del cinturón de seguridad y el uso del celular mientras se conduce están establecidos en 100 UF, por lo que cada una de estas infracciones cuesta $117.308. Enviar mensajes de texto mientras se maneja duplica esa cantidad y llega a $234.616.

También se contemplan sanciones de mayor valor. Violar un semáforo puede implicar una multa de entre 300 y 1.500 UF, lo que representa desde $351.924 hasta $1.759.620, según la gravedad de la infracción.

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Qué infracciones pueden generar las multas más caras

Las sanciones económicas más elevadas están asociadas a conductas consideradas especialmente peligrosas para la seguridad vial. En estos casos, la cantidad de Unidades Fijas asignada por la normativa puede hacer que el monto final llegue a varios cientos de miles de pesos o incluso supere el millón.

El caso del semáforo en rojo muestra esa diferencia: mientras el valor mínimo previsto es de 300 UF, determinadas situaciones pueden alcanzar las 1.500 UF. Con el valor vigente en septiembre, la sanción máxima llega a $1.759.620.

Por eso, además de conocer el nuevo cuadro tarifario, resulta fundamental respetar las normas de tránsito para evitar sanciones. Las multas pueden representar un gasto considerable, especialmente cuando se trata de infracciones que tienen una escala de penalización elevada.