Récord: secuestraron 52 kilos de MDMA en Argentina y sería el mayor decomiso de la historia

La droga llegó oculta en una camioneta a bordo de un buque procedente desde Europa y, por su pureza, podía producir cerca de un millón de pastillas de éxtasis.

Desarticularon una banda narco internacional con detenciones en Buenos Aires y Salta tras una alerta de la DEA.

La Policía Federal Argentina secuestró 52 kilos de MDMA de máxima pureza durante un operativo contra una organización dedicada al tráfico internacional de drogas sintéticas. El cargamento había ingresado al país oculto en una camioneta transportada en un buque desde Europa y tenía como destino el circuito local de distribución.

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El procedimiento, denominado "Operación Trasatlántica" , incluyó allanamientos en la Ciudad de Buenos Aires y en Salta y terminó con tres hombres detenidos , de nacionalidades mexicana, argentina y venezolana, vinculados con diferentes tareas dentro de la estructura investigada.

La pesquisa comenzó a partir de alertas de la DEA sobre una organización mexicana que intentaría ingresar importantes cantidades de estupefacientes por vía marítima. Con intervención de la PROCUNAR , agentes del Departamento Federal de Investigaciones incorporaron un agente encubierto para reconstruir la logística e identificar a los participantes.

A partir de esas tareas, los investigadores identificaron a un ciudadano mexicano apodado "Buen Rostro" , oriundo de Zapopan, en el estado de Jalisco, quien habría viajado a la Argentina para encargarse de recibir la droga. Según la investigación, ingresó al país acompañado por un argentino nacido en Salta.

La pista central apareció cuando la organización intentó recuperar una camioneta que había quedado en una zona franca luego de arribar desde Europa. El vehículo había iniciado su recorrido en Bélgica y los investigadores determinaron que escondía droga en diferentes sectores de su estructura.

Con autorización judicial, efectivos de la Policía Federal y personal de la Dirección de Narcotráfico de ARCA inspeccionaron el rodado mediante escáneres no intrusivos, que detectaron densidades anormales y llevaron a profundizar la requisa.

La Policía Federal Argentina secuestró 52 kilos de MDMA de máxima pureza en un operativo antidrogas.

Dentro del tanque de combustible fueron encontradas 38 botellas plásticas con una sustancia granulada y cristalina. Las pruebas orientativas confirmaron que se trataba de MDMA y establecieron que en ese sector había alrededor de 20 kilos.

La inspección continuó sobre los paneles laterales y las puertas de la camioneta. Allí aparecieron 49 paquetes rectangulares, envueltos en nylon y cinta adhesiva negra, que contenían otros 32 kilos de MDMA. Así, el decomiso total ascendió a 52 kilos.

Luego de retirar la droga, los investigadores instalaron dispositivos GPS en el vehículo para realizar una entrega vigilada y seguir los movimientos de quienes fueran a recuperarlo.

Según la pesquisa, la organización tenía previsto que un ciudadano venezolano entregara dinero en efectivo mediante el sistema informal conocido como Hawala. El sospechoso mexicano llegó posteriormente a la Zona Resguardo de ARCA, en Zárate, para verificar la camioneta y trasladarla hasta un taller de Villa Urquiza.

La intención era desarmar allí el vehículo, aunque la operación no pudo concretarse porque los integrantes de la organización no disponían en ese momento del dinero necesario para realizar el pago.

Tres detenidos y un cargamento valuado en u$s18 millones

De acuerdo con la investigación, los 52 kilos secuestrados constituyen el mayor decomiso de MDMA registrado hasta el momento en la Argentina. Los análisis de laboratorio determinaron además que, debido a su grado de pureza, la sustancia podría haber sido utilizada para fabricar aproximadamente un millón de pastillas de éxtasis.

El cargamento fue valuado en alrededor de u$s18 millones, según las estimaciones realizadas durante el operativo.

La droga, valuada en 18 millones de dólares, podría haber generado un millón de pastillas de éxtasis.

Con las pruebas reunidas, el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°2 dispuso ocho allanamientos: siete en la Ciudad de Buenos Aires y uno en la provincia de Salta.

Los procedimientos concluyeron con la detención de un ciudadano mexicano, señalado como integrante de la organización; un argentino, vinculado con tareas de seguridad y logística; y un venezolano, que habría intervenido en la entrega del dinero.

Durante los allanamientos también se secuestraron cinco teléfonos celulares, tickets de viaje, documentación y otros elementos considerados relevantes para la causa. Los tres acusados quedaron a disposición de la Justicia, mientras continúa la investigación para establecer el alcance de la organización y sus posibles conexiones internacionales.