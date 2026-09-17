5 pueblos cerca de Buenos Aires para hacer un picnic y disfrutar de una escapada

La primavera invita a salir de la Ciudad para recorrer rincones con plazas, estaciones antiguas y espacios verdes para pasar el día.

La primavera es una gran excusa para salir de la Ciudad y pasar el día al aire libre.

Con la llegada de los días cálidos, una escapada puede alcanzar para cambiar de aire sin tener que organizar un viaje largo . A una hora y media de CABA hay varios pueblos bonaerenses que ofrecen tranquilidad, historia y lugares cómodos para pasar unas horas al aire libre.

Para disfrutar de estos destinos, solo hay que llevar una manta, algo para comer y aprovechar el día para recorrer calles tranquilas, estaciones antiguas y plazas arboladas . Los tiempos de viaje van a depender del tránsito del momento, el punto de partida y el estado de las rutas.

Carlos Keen, dentro del partido de Luján , es uno de los destinos más clásicos para una escapada de un día. Uno de sus atractivos principales es la antigua estación ferroviaria , rodeada de espacios verdes donde se puede descansar y disfrutar del aire libre.

El pueblo también es conocido por su oferta de restaurantes de campo , así que un picnic puede complementarse con un paseo por sus calles o una comida en alguno de sus locales. Su tamaño permite recorrerlo caminando y aprovechar una tarde tranquila con una salida gastronómica.

Uribelarrea tiene un perfil rural marcado por sus construcciones antiguas, calles tranquilas y una plaza central con árboles . Es uno de esos lugares donde no hace falta armar demasiados planes, ya que se puede empezar con un picnic y después caminar por el pequeño casco histórico para conocer algunos de sus rincones más tradicionales.

Las plazas y calles tranquilas invitan a bajar un cambio durante la escapada.

La calma del pueblo de Cañuelas también lo convierte en una buena opción para quienes solo necesitan alejarse por unas horas del bullicio de la Ciudad y la rutina. Además, su gran oferta gastronómica permite sumar picadas y productos de campo antes de volverte a casa.

La gastronomía de campo suma otro atractivo para completar el paseo. Gentileza - cadaviajeunmundo.com

Tomás Jofré: tradición rural y almuerzos al aire libre

Tomás Jofré es conocido por sus restaurantes de campo y por una propuesta gastronómica que atrae visitantes durante los fines de semana. Más allá de la comida, tiene un ritmo tranquilo y cuenta con espacios abiertos en los alrededores de su antigua estación.

La visita del pueblo de Mercedes puede organizarse como un picnic o combinarse con un almuerzo en alguno de los restaurantes de la zona. Después se puede hacer un paseo en bicicleta por el pueblo o buscar los lugares más pintorescos para tomar fotos.

Varias localidades ofrecen historia, naturaleza y recorridos a pie. Gentileza - Buenos Aires Tur

Capilla del Señor: historia y plazas arboladas

Capilla del Señor tiene un atractivo diferente, ya que además de sus espacios verdes, tiene un gran perfil histórico. Sus calles antiguas, plazas y construcciones tradicionales permiten hacer una escapada en la que se puede descansar y disfrutar de una recorrida cultural.

Después del picnic, se puede caminar por el centro y observar parte del patrimonio arquitectónico que todavía conserva la localidad. Es una gran alternativa para quienes quieren pasar el día afuera sin tener que limitar la salida únicamente a comer y descansar.

El lugar perfecto para armar un plan distinto cerca de Buenos Aires. Gentileza - Facebook: @Conociendopueblos

Villa Ruiz: encanto ferroviario y calma absoluta

Villa Ruiz, en el partido de San Andrés de Giles, también tiene una fuerte identidad rural y ferroviaria. La zona de su antigua estación es uno de los puntos que mejor refleja esa historia y también ofrece un entorno tranquilo para pasar algunas horas.

Sus calles se pueden recorrer mientras se disfruta del paisaje bastante diferente al de los grandes centros urbanos. Por eso, puede ser una buena opción para una salida de primavera, con picnic, caminata y una tarde lejos del movimiento de la Ciudad.