Debió pagar casi $100 mil por estacionar en Aeroparque

No usen el estacionamiento de Aaeroparque, es una trampa.

¿Casi 100 lucas por dejar el auto 10 días? Una locura.

Haciendo una comparación en Miami se pagan u$s 250 por dejar el vehículo una semana, mientras que en el aeropuerto de Guarulhos, en San Pablo, se estaciona por unos u$s 75. En Buenos Aires sería u$s 450 al dólar oficial y unos u$s 250 al blue.

La tarifa de Aeroparque porteño se ubica entre las más elevadas del ránking internacional que elabora el sitio especializado Zutobi: Hamad international Airport de Doha (u$s 278 la semana), London Stansted Airport (u$s 263), Abu Dhabi (u$s 228), El Prat de Barcelona (u$s 212) y el Berlin Tegel (u$s 211).