Gas bajo presión: la UIA alerta por el abastecimiento y suma tensión al frente energético + Seguir en









La UIA advirtió por el suministro de GNL de cara al invierno y pidió medidas al Gobierno para evitar impactos en la producción. El contexto internacional y los costos energéticos complican el panorama.

La UIA presentó una propuesta orientada a adoptar medidas transitorias para atenuar el mayor costo del abastecimiento de GNL sobre la demanda industrial. Depositphotos

La Unión Industrial Argentina (UIA) expresó su preocupación por el abastecimiento de Gas Natural Licuado (GNL) de cara al próximo invierno, y los costos que acarrea a la industria. La entidad analizó el tema durante un encuentro de su mesa ejecutiva, en el que también se abordaron aspectos de la agenda industrial y analizar la coyuntura económica, con foco en la evolución de la actividad, el abastecimiento energético y la situación de los distintos sectores productivos.

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“Uno de los temas centrales fue el abastecimiento de Gas Natural Licuado (GNL). Los miembros de la Junta destacaron la importancia de garantizar previsibilidad para el suministro energético, dada su incidencia directa en la continuidad de los procesos productivos”, indicó al UIA.

La junta directiva informó que mantuvo reuniones con la Secretaría de Energía y la Subsecretaría de Industria, en las que la entidad planteó su “preocupación por la provisión de GNL durante los picos de demanda invernal y por el costo que debería afrontar la industria, en un contexto internacional atravesado por tensiones geopolíticas que incrementan la volatilidad de los precios energéticos y complejizan las condiciones de abastecimiento”.

En función de este diagnóstico, la UIA presentó una propuesta orientada a adoptar medidas transitorias para atenuar el mayor costo del abastecimiento de GNL sobre la demanda industrial, con el objetivo de preservar los niveles de producción, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Poca recuperación en la actividad industrial Durante el encuentro de la junta, el Centro de Estudios de la UIA (CEU) anticipó para marzo una posible recuperación mensual de la producción industrial (+5% sin estacionalidad) y un crecimiento interanual estimado de +3,6%, aunque en gran medida explicado por el bajo nivel de comparación respecto a marzo de 2025.

El informe advirtió que el nivel de actividad continúa rezagado: el primer trimestre cerraría con una caída de -2,7% interanual, y la industria se mantiene en niveles inferiores a los de años previos. El análisis sectorial evidenció una dinámica heterogénea. Mientras algunos rubros vinculados a la agroindustria y la energía mostraron mejoras, otros sectores continúan afectados por la caída de la demanda y el aumento de la competencia importada, entre ellos textiles, maquinaria, materiales para la construcción y bienes de consumo durable. Por último se destacó la baja de las tasas de interés a empresas, aunque hubo preocupación por el aumento en la morosidad.

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