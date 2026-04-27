El Gobierno pone un límite a los aumentos mensuales de AySA hasta agosto y baja el ritmo de las subas de tarifas

La actualización tarifaria tendrá un máximo del 4% mensual hasta abril y del 3% desde mayo, según lo dispuesto por el ERAS tras la publicación de la Resolución 14/2026 en el Boletín Oficial.

Tras meses de subas del 4%, el Ejecutivo puso un límite a los incrementos del agua y moderó el ritmo de actualización de tarifas.

El Gobierno definió un freno a los incrementos mensuales del servicio de agua y cloacas en el AMBA de AySA , con un esquema que regirá desde el próximo mes hasta agosto.

La medida quedó formalizada a través de la Resolución 14/2026 y establece que las subas no podrán superar el 4% mensual entre enero y abril de 2026 , mientras que desde mayo el tope bajará al 3%, siempre que el mecanismo de actualización arroje valores inferiores.

La decisión fue adoptada por el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) , que modificó la Resolución 53/25 tras un proceso de evaluación que incluyó informes económico-financieros presentados por AySA .

Según lo dispuesto, el objetivo oficial es equilibrar la situación económica de la concesionaria sin trasladar aumentos bruscos a los usuarios . El esquema se basa en la fórmula aprobada por la Secretaría de Obras Públicas , pero incorpora límites mensuales que deberán cumplirse durante 2026.

El Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) dispuso, mediante la reciente modificación de la Resolución N° 53/25, que el ajuste efectivo no podrá superar el 4%) mensual entre enero y abril de 2026. Mientras tanto, establecieron que, desde mayo hasta agosto del mismo año, el tope máximo de incremento será del 3% por mes, siempre que el mecanismo oficial de actualización arroje un valor inferior.

Además, la empresa deberá presentar informes trimestrales para monitorear la evolución de ingresos, gastos e inversiones, en el marco del plan de transición vigente.

El esquema tarifario tiene como antecedente la revisión iniciada en 2024, cuando AySA elevó una propuesta de adecuación ante la Secretaría de Obras Públicas. Aunque no era obligatoria, se convocó a una instancia de participación ciudadana para analizar el impacto de los aumentos.

Resolución 14/2026 aysa boletin oficial

En ese contexto, la compañía reconoció un atraso tarifario y la necesidad de recomponer ingresos, pero también acordó renunciar a montos no facturados en 2025 y absorber el costo de la gradualidad en 2026, lo que impactará en sus resultados.

En los últimos informes, la empresa advirtió que la inflación superó las previsiones entre fines de 2025 y comienzos de 2026, lo que ralentizó la recomposición tarifaria y amplió el déficit proyectado. Frente a ese escenario, solicitó sostener el esquema de convergencia, aunque el regulador optó por reducir el ritmo de aumentos desde mayo.