Cambios en el mercado eléctrico: el Gobierno ajustó reglas para generadores y costos de combustibles + Seguir en









La Secretaría de Energía del Ministerio de Economía incorporó nuevas pautas para el recupero de costos en la generación térmica y dejó sin efecto el esquema de Deliver or Pay, en un contexto de volatilidad internacional.

El Gobierno busca profundizar la transición hacia un mercado eléctrico más descentralizado, eficiente y con señales de precios más transparentes, en línea con los objetivos de normalización del MEM.

El Gobierno introdujo modificaciones en el funcionamiento del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) con el objetivo de fortalecer la recuperación de costos de combustibles y mejorar la previsibilidad del sistema en un escenario internacional atravesado por la volatilidad de precios y problemas de abastecimiento.

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La medida fue oficializada a través de una resolución de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía, publicada este jueves en el Boletín Oficial, que modifica las “Reglas para la Normalización del MEM y su Adaptación Progresiva”, vigentes desde octubre de 2025.

Entre los cambios centrales, se incorporó un nuevo criterio dentro del esquema de “recupero de costos de combustibles y despacho”, orientado a dar mayor flexibilidad a los generadores térmicos frente a situaciones excepcionales que afecten el abastecimiento de gas y combustibles líquidos. La decisión apunta a evitar desfasajes entre los costos reales y los reconocidos, y a sostener el funcionamiento del sistema eléctrico en condiciones de seguridad y eficiencia.

En ese marco, el nuevo inciso habilita a los generadores con gestión propia de combustibles líquidos a declarar de manera libre sus costos variables de producción, tomando como referencia el precio vigente al momento de adquisición y ajustándolo en función del stock disponible y nuevas compras. El esquema contempla límites para esas declaraciones, que no podrán ubicarse por debajo del 75% ni superar en más de un 10% el valor de referencia calculado.

La resolución también dispone un cambio relevante en el régimen de remuneración de la energía térmica: se elimina el mecanismo de penalización conocido como “Deliver or Pay (DOP)”, que obligaba a los generadores a pagar cargos en caso de no contar con el combustible comprometido. Según el texto oficial, la decisión busca reducir riesgos de sobrepenalización ante contingencias logísticas o comerciales y mejorar la correspondencia entre costos efectivos y remuneración.

Desde el área energética señalaron que el contexto global, marcado por conflictos bélicos, tensiones geopolíticas y mayores costos logísticos, impacta directamente en la disponibilidad de insumos clave como gas natural, GNL, gasoil y fuel oil, lo que hizo necesario reforzar las herramientas regulatorias del sistema. La normativa instruye además al Organismo Encargado del Despacho (OED), función que cumple Cammesa, a implementar las adecuaciones técnicas y operativas necesarias para aplicar los cambios. Con esta actualización, el Gobierno busca profundizar la transición hacia un mercado eléctrico más descentralizado, eficiente y con señales de precios más transparentes, en línea con los objetivos de normalización del MEM.