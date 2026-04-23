El Gobierno introdujo modificaciones en el funcionamiento del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) con el objetivo de fortalecer la recuperación de costos de combustibles y mejorar la previsibilidad del sistema en un escenario internacional atravesado por la volatilidad de precios y problemas de abastecimiento.
Cambios en el mercado eléctrico: el Gobierno ajustó reglas para generadores y costos de combustibles
La Secretaría de Energía del Ministerio de Economía incorporó nuevas pautas para el recupero de costos en la generación térmica y dejó sin efecto el esquema de Deliver or Pay, en un contexto de volatilidad internacional.
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La medida fue oficializada a través de una resolución de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía, publicada este jueves en el Boletín Oficial, que modifica las “Reglas para la Normalización del MEM y su Adaptación Progresiva”, vigentes desde octubre de 2025.
Entre los cambios centrales, se incorporó un nuevo criterio dentro del esquema de “recupero de costos de combustibles y despacho”, orientado a dar mayor flexibilidad a los generadores térmicos frente a situaciones excepcionales que afecten el abastecimiento de gas y combustibles líquidos. La decisión apunta a evitar desfasajes entre los costos reales y los reconocidos, y a sostener el funcionamiento del sistema eléctrico en condiciones de seguridad y eficiencia.
En ese marco, el nuevo inciso habilita a los generadores con gestión propia de combustibles líquidos a declarar de manera libre sus costos variables de producción, tomando como referencia el precio vigente al momento de adquisición y ajustándolo en función del stock disponible y nuevas compras. El esquema contempla límites para esas declaraciones, que no podrán ubicarse por debajo del 75% ni superar en más de un 10% el valor de referencia calculado.
La resolución también dispone un cambio relevante en el régimen de remuneración de la energía térmica: se elimina el mecanismo de penalización conocido como “Deliver or Pay (DOP)”, que obligaba a los generadores a pagar cargos en caso de no contar con el combustible comprometido. Según el texto oficial, la decisión busca reducir riesgos de sobrepenalización ante contingencias logísticas o comerciales y mejorar la correspondencia entre costos efectivos y remuneración.
Desde el área energética señalaron que el contexto global, marcado por conflictos bélicos, tensiones geopolíticas y mayores costos logísticos, impacta directamente en la disponibilidad de insumos clave como gas natural, GNL, gasoil y fuel oil, lo que hizo necesario reforzar las herramientas regulatorias del sistema.
La normativa instruye además al Organismo Encargado del Despacho (OED), función que cumple Cammesa, a implementar las adecuaciones técnicas y operativas necesarias para aplicar los cambios.
Con esta actualización, el Gobierno busca profundizar la transición hacia un mercado eléctrico más descentralizado, eficiente y con señales de precios más transparentes, en línea con los objetivos de normalización del MEM.
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