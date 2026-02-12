Deforestación en la Amazonia brasileña cae a mínimos históricos + Seguir en









Se redujo un 35,4% entre agosto de 2025 y enero de 2026. Según el gobierno brasileño, la Amazonia registró el nivel de deforestación más bajo de la serie histórica.

"Estamos en camino de alcanzar la tasa de deforestación más baja de la historia en 2026", dijo Andre Lima, secretario especial de Brasil para el control de la deforestación.

La deforestación en la selva amazónica brasileña se redujo un 35,4% entre agosto de 2025 y enero de 2026, en comparación con el mismo período del año anterior, según datos oficiales publicados el jueves.

Según el gobierno brasileño, la Amazonia registró el nivel de deforestación más bajo de la serie histórica.

En la sabana brasileña del Cerrado, la deforestación se redujo un 5,9% en ese período.

El informe, elaborado por la agencia espacial brasileña Inpe, utiliza imágenes satelitales para rastrear la tala indiscriminada y la deforestación relacionada con la degradación.

