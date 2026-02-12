Ubeda define la formación de Boca para recibir a Platense: los posibles cambios + Seguir en









Tras el golpe con Vélez y la falta de respuestas del equipo, el cuerpo técnico analiza realizar un cambio por línea. El juvenil Tomás Aranda gana terreno para ser titular.

Boca buscará este domingo una recuperación tras la dura derrota ante Vélez en Liniers. Recibirá a Platense, desde las 19.30, por la fecha 5 del Torneo Apertura.

El entrenador Claudio Ubeda está ultimando detalles para confirmar el equipo que enfrentará al "Calamar". Se espera, entre otras cosas, una posible sorpresa: el ingreso como titular del juvenil Tomás Aranda, de buenas actuaciones en las últimas presentaciones de Boca.

El posible ingreso de Aranda al equipo sería un golpe de efecto y además en reemplazo de Kevin Zenón.

En tanto, Ubeda también tendrá que definir si sostiene en el equipo a Milton Delgado o si lo cambia por Tomás Belmonte.

La probable formación de Boca para recibir a Platense Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt o Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado o Tomás Belmonte; Gonzalo Gelini, Miguel Merentiel y Tomás Aranda. DT: Claudio Úbeda.