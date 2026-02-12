Qué es el jueves de comadres y cómo se festeja en el norte argentino previo al Carnaval + Seguir en









Reuniones, coplas y rituales femeninos anuncian la llegada del festejo más esperado en las provincias del norte argentino.

Cómo se festejan los carnavales en el norte argentino

En el calendario festivo del noroeste argentino hay días que no figuran como feriado pero se viven igual. Uno de ellos es el jueves de comadres, una celebración profundamente arraigada en Jujuy, Salta y zonas de Bolivia, que funciona como antesala directa del Carnaval.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La escena se repite cada año, con patios adornados con serpentinas, mesas con comida regional y grupos de mujeres que se reúnen desde temprano. No es solo juntarse a charlar; la jornada tiene códigos propios, canciones rituales y una lógica comunitaria muy antigua que mezcla tradiciones indígenas y costumbres traídas durante la colonia.

Sociedad-carnaval Jujuy-TELAM.jpg Aunque muchos la asocian a una simple reunión entre amistades, la fecha cumple un rol social específico. Es el momento de reforzar vínculos, pedir protección para la familia y prepararse espiritualmente para los días de festejo.

Qué es el jueves de comadres El jueves de comadres se celebra una semana antes del inicio formal del Carnaval andino. Está dedicado a la relación entre madrinas, amigas cercanas y mujeres del barrio, conocidas justamente como “comadres”. Históricamente, el vínculo surgía del bautismo de los hijos, pero con el tiempo pasó a representar una red de apoyo femenina mucho más amplia.

En muchos pueblos se arma una especie de circuito donde cada casa recibe a las invitadas con comida y bebida, y luego el grupo se traslada a la siguiente vivienda. Ese recorrido puede durar horas. La idea no es apurarse sino compartir el tiempo social es distinto al de la rutina laboral.

Carnaval de Humahuaca.jpg Turismo Jujuy Las celebraciones también cumplen un rol simbólico. La previa al carnaval implica despedir preocupaciones y abrir paso a la alegría colectiva. Por eso aparecen bromas, picardía y letras improvisadas. Algunas coplas incluyen comentarios sobre la vida cotidiana o la política local, siempre en tono festivo. Aunque la práctica mantiene una raíz ancestral, su forma cambia según la localidad. En ciudades grandes hay peñas organizadas, mientras que en pueblos pequeños persiste el formato doméstico. Ambas versiones conviven, mostrando cómo la tradición se adapta sin perder sentido. Rituales del jueves de comadres Uno de los elementos más característicos es la ramita de albahaca detrás de la oreja, símbolo de protección y buena suerte. Las anfitrionas la entregan al recibir a las invitadas, acompañada por un trago o un dulce regional. En la cosmovisión andina, la planta purifica y espanta energías negativas. Otro momento central es el canto de coplas. Las mujeres forman ronda y entonan versos improvisados con caja o erkencho. Las letras pueden ser románticas, humorísticas o picarescas; la improvisación es parte del juego. Quien recibe una copla debe responder con otra. También aparece el intercambio de regalos pequeños: talco, serpentinas, bebidas o comida casera. No se trata del valor material sino del gesto comunitario. En algunos lugares se arma un muñeco simbólico que anticipa el desentierro del diablo carnavalero, ritual que ocurrirá días después.

Temas Carnaval

Jujuy

Salta