La madre de Jeremías Monzón encabezará una marcha en apoyo al Régimen Penal Juvenil: "Va a marcar un hito en la historia"

Se trata de una manifestación pacífica entre personas autoconvocadas. La mujer considera que el proyecto oficialista “va a marcar un hito en la historia” ya que pondrá el foco "en la víctima y no en el delincuente".

La madre de Jeremías Monzón, el adolescente de 15 años asesinado de 23 puñaladas por menores de edad en la provincia de Santa Fe, convocó a una marcha en apoyo al Régimen Penal Juvenil impulsado por el Gobierno. En medio del duelo por la pérdida de su hijo, afirmó que la aprobación de la iniciativa en el Congreso "va a marcar un hito en la historia”.

Romina dialogó con la Agencia Noticias Argentinas y señaló que la manifestación comenzará a las 20 en la plaza del Congreso: “Esperamos que sea pacífica, un símbolo de unión y de cambio donde queremos las personas dejar de convertirnos en víctimas”.

En este sentido, la mamá de Jeremías sostuvo que “no se organizó nada particular", por lo que aguarda que lleguen “personas autoconvocadas”. No obstante, reconoció: “Nos encantaría poder ver a las mamás de otras víctimas y que sus nombres no sean olvidados”.

La mamá de Jeremías realizará una marcha en apoyo al Régimen Penal Juvenil Romina considera que el proyecto promovido por la administración libertaria no se trata únicamente de una reforma, sino que “va a marcar un hito en la historia” a raíz de que “cambia el enfoque”: “Ya no cuidan al delincuente, se centra en la víctima. Se modifican el sistema de cárceles, el sistema educativo, las oficinas de niñez y los espacios para tratar las adicciones. Es un suspiro para las víctimas”, consideró Monzón.

Jeremias-Monzon El crimen de Jeremías está caratulado como homicidio triplemente agravado por alevosía, ensañamiento y por el concurso premeditado de dos o más personas. IG La joven resaltó que “se agrega el proyecto donde pagan con penas ejemplares los adultos que se benefician del menor que delinque” porque “pasan a acumularse antecedentes”, motivo por el que la ley “es enorme”. Por el lado de los victimarios, los dos menores de 14 años se encuentran bajo un régimen confidencial y de cuidado de la Secretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia de Santa Fe.

Por su parte, la adolescente acusada de 16 permanece alojada en un reformatorio de Rosario mientras su madre continúa detenida en una cárcel de mujeres en la misma ciudad. El caso está caratulado como homicidio triplemente agravado por alevosía, ensañamiento y por el concurso premeditado de dos o más personas. La Justicia de Santa Fe prohibió la difusión del video del crimen de Jeremías Monzón La Justicia de Santa Fe dictó la prohibición total de la difusión del video del crimen de Jeremías Monzón, el adolescente de 15 años que fue asesinado de 23 puñaladas por tres menores a fines de diciembre en la localidad de Santo Tomé. Los abogados de la familia, Diego Martini y Bruno Rugna, habían solicitado una medida cautelar la semana pasada. El fallo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial llegó en las últimas horas, en medio de la feria judicial, e impide la difusión del material fílmico o cualquier registro sonoro del ataque, que había comenzado a circular por redes sociales y aplicaciones de mensajería a mediados de enero. Los oficios comenzaron a ser enviados este martes a canales de televisión, medios digitales y redes sociales como Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, X (antes Twitter), TikTok y Telegram, según informó el portal Infobae.