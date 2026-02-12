Imputaron a 11 policías que participaron de las protestas en Santa Fe

Se les atribuye el delito de presunto incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos. El conflicto se desactivó luego de que el gobernador Maximiliano Pullaro anunciara aumentos salariales.

La Justicia imputó a 11 agentes que participaron de las protestas policiales en Santa Fe . Las mismas se extendieron desde el lunes a la noche hasta el miércoles, cuando los manifestantes aceptaron los aumentos salariales anunciados por el gobernador Maximiliano Pullaro.

La imputación se oficializó este jueves mediante una resolución firmada por los fiscales Pablo Socca y José Luis Caterina de la Unidad Especializada en Corrupción Funcional y Violencia Institucional de la Fiscalía Regional de Rosario.

A los agentes, que participaron de la concentración frente a la Jefatura Unidad Regional II de Rosario, se les atribuye el delito de presunto incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos.

La denuncia fue presentada por las autoridades policiales, por lo que el Ministerio de la Acusación tomó cartas en el asunto. De todas maneras, los policías apuntados continuarán en libertad.

Al respecto, Nahir Moreno, una de las abogadas de los uniformados, explicó que están esperando que continúe la causa. "Ellos pueden seguir trabajando y esperamos cerrar lo penal de manera favorable”, señaló.

En tanto, Federico Godoy, otro de los letrados, señaló que los agentes involucrados no podrán participar de concursos de ascenso, ya que los sumarios continúan abiertos. “Queda abierta la posibilidad de que se les impute una falta grave y quedan expuestos a ser exonerados”, completó.

El conflicto con los policías santafesinos se inició el lunes a la noche y durante dos días elevó la tensión al máximo en la provincia, ya que, conforme pasaron las horas, se sumaron numerosos manifestantes al epicentro de la protesta, ubicada en Rosario.

policias santa fe acuartelados Rosario fue el epicentro de las protestas policiales en Santa Fe.

El desencadenante de los episodios fue el suicidio de un agente de 32 años en la localidad de Vera, quien cursaba un tratamiento de salud mental. El hecho terminó por cristalizar un pliego de deudas pendientes que los manifestantes unificaron, incluyeron mayor asistencia en ese plano y subas salariales, entre otros.

La situación sorprendió a la administración de Maximiliano Pullaro, que determinó, como primera medida, el pase a disponibilidad de al menos 20 uniformados, a quienes se les quitó el arma y el chaleco antibalas. Ante ese escenario, las fuerzas federales intensificaron sus patrullajes para evitar que el servicio se resienta.

La resolución del conflicto

Posteriormente se abrió un canal de diálogo entre los sublevados y el Ministerio de Seguridad provincial, a cargo de Pablo Cococcioni, quien ofició como vocero del gobierno santafesino. Luego de distintas instancias de negociaciones, el miércoles a la tarde el gobernador Pullaro anunció aumentos salariales, que terminaron por desactivar el conflicto.

El mandatario radical decretó que "ningún hombre o mujer de la policía o el Servicio Penitenciario de Santa Fe va a percibir un sueldo inferior a $1.350.000".

Acto seguido, denunció que "hubo mucho manipulación de las estadísticas" y sostuvo que el sueldo hoy va entre $960.000 y $1.002.000. "Con la incorporación al sueldo, garantía de canasta básica y aumento de CAP, ningún policía que esté en funciones operativas va a ganar menos de $1.438.853", sostuvo.

Pullaro Maximiliano Pullaro anunció los nuevos salarios de las fuerzas de seguridad santafesinas.

En el tramo final de la conferencia de prensa, el gobernador de Santa Fe denunció "fake news" y "mucha manipulación". Sostuvo que "le han mentido mucho al personal que se ha esforzado". "Fake news con una política salarial que era incorrecta, fake news convocando a diferentes cosas, mintiendo sobre audios que andaban dando vueltas", explicó.

Aclaró, luego, que su denuncia no es contra el personal policial sino contra "sectores que tienen otro tipo de intencionalidad": "A mí me pusieron carteles que decían 'Pullaro asesino de policías'. A mí, que puse la cara como nadie por la Policía de Santa Fe y por el Servicio Penitenciario; que discutí con todos los garantistas".