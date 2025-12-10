Delincuentes carnearon a "Berni", el ternero que era la mascota de una escuela primaria en Córdoba + Seguir en









La policía detuvo a un hombre de 39 años, oriundo de Santiago del Estero, y apunta a un grupo implicado en el brutal ataque a la mascota.

Berni formaba parte de un proyecto educativo sobre sustentabilidad y ambiente. Gentileza: El Doce

Un hecho ocurrido durante la madrugada del viernes 6 de diciembre conmocionó a la comunidad de Hernando, Córdoba: delincuentes irrumpieron en Escuela Primaria Bernardino Rivadavia y carnearon a “Berni”, un ternero que formaba parte de un proyecto de la institución.

El animal participaba en un programa denominado "Bio Escuela", que buscaba enseñar a los estudiantes contenidos vinculados con la sustentabilidad, el cuidado del ambiente y la convivencia con otros seres vivos.

El episodio generó indignación y tristeza, y la vicedirectora del establecimiento, Vanessa Espinosa, calificó lo sucedido como un acto de “pura maldad” y relató, para el portal cordobés eldoce.tv, que la violencia del hecho superó todas las expectativas.

Docentes, alumnos y vecinos realizaron una búsqueda inmediata, encontrando evidencias que llevaron a la policía hasta la vivienda del principal sospechoso. “Había sangre por todos lados y la carne ya estaba en descomposición. Fueron tirando partes por el pueblo. No lo hicieron para comer", comentó la educadora.

berni Cómo sigue la causa Luego del hallazgo del cuerpo faenado de Berni y de aproximadamente 50 kilos de carne en una vivienda de Hernando, la investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Río Tercero. La policía detuvo a un hombre de 39 años, oriundo de Santiago del Estero, señalado como principal responsable.

Sin embargo, desde la escuela afirmaron que el acusado no actuó solo. “Somos un pueblo y acá se sabe todo. Fue un grupo de personas que entró drogado y lo mató”, señaló Espinosa. El procedimiento incluyó el secuestro de herramientas utilizadas en el delito, como cuchillas, tenazas, una maza, un machete y un teléfono celular. Mientras la causa sigue su curso judicial, la institución trabaja para acompañar a los estudiantes afectados, quienes presenciaron la desaparición del animal y conocieron los detalles del hecho a través de comentarios de vecinos y redes sociales. La vicedirectora destacó la importancia de brindar contención a los niños: “Se metieron con los chicos. Les rompieron el corazón”, reflejando el dolor por la brutalidad del acto.

