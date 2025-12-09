Un estudio determinó cuáles son las mejores ciudades de Argentina para vivir: ninguna tiene mar

La medición se basa en cinco dimensiones que permiten evaluar la capacidad estratégica de los principales conglomerados urbanos del país.

En la segunda edición del Índice de Gestión Estratégica de Ciudades (IGEC) elaborado por la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA , la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lidera el ranking de las mejores ciudades para vivir en Argentina con 3,65 , seguida por Mendoza, con 3,34; Córdoba , 3,25; San Miguel de Tucumán, 3,17; Rosario, 3,16; San Juan y Santa Fe, ambas con 2,98; Salta, 2,85; Mar del Plata 2,74 y cierra Resistencia con 2,54.

Para la elaboración de este índice, el Centro de Ciudades Inteligentes, que depende de la mencionada facultad, estudió durante 2025 el desarrollo estratégico de los 10 conglomerados urbanos más destacados del país.

El índice, refleja en una escala del 0 al 5, el resultado de un análisis de 5 dimensiones: política e institucional, desarrollo económico, sociedad, medio ambiente y tecnología e infraestructura.

De las 10 ciudades incluidas en este informe, ocho son capitales : Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, San Miguel de Tucumán, Salta, San Juan y Resistencia, y solo dos no lo son, Rosario y Mar del Plata.

En términos generales, la valuación global de las diez ciudades estudiadas tuvo un leve incremento de 0,06 puntos. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires sostiene la mayor valuación general y en cada una de las dimensiones de análisis que ya había obtenido en 2024. Las cifras globales de la capital del país muestran una situación estable, con valores similares a los alcanzados en la medición del año pasado.

San Juan y Santa Fe emergen con leves disminuciones en sus valores, aunque las mismas no expresan niveles relevantes.

Los criterios para determinar a la mejor ciudad para vivir en Argentina

Omar Quiroga, responsable del Centro de Ciudades Inteligentes, explicó que “el objetivo de este trabajo es el de establecer, tanto cuantitativa como cualitativamente, un diagnóstico de cada una de las ciudades estudiadas, para entender sus fortalezas y debilidades de manera de obtener un diagnóstico que permita elaborar en un futuro, estrategias de políticas públicas innovadoras o repensar las que están en ejecución, para así facilitar el desarrollo armónico y sostenible”.

“El objetivo sigue siendo el de desarrollar un indicador potente que permita establecer un punto de partida para medir la sostenibilidad urbana y afrontar agendas Smart Cities en los diez conglomerados urbanos analizados”, puntualizó Quiroga.