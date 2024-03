Dengue: una joven murió luego de dar a luz y el bebé contrajo la enfermedad

Macarena Vigentta tenía 23 años y era oriunda de la ciudad de Porteña . Su muerte se produjo en el Hospital Iturraspe en San Francisco tras ingresar por un cuadro de dengue luego de haberse atendido en un dispensario local en donde se habrían negado a hacerle el test para confirmar si se había contagiado o no de la enfermedad transmitida por el mosquito.

Los síntomas en Macarena aparecieron días atrás, cuando presentó 40° de fiebre. Por esa razón, acudió al dispensario donde le inyectaron dipirona y le dijeron que haga reposo. Sin embargo, la joven no mejoraba, por lo que regresó al lugar. Allí le realizaron estudios ginecológicos, pero ningún examen relacionado con el dengue.

Según contó la madre de la víctima, Laura García, en declaraciones radiales, insistió a los médicos para que la derivaran al Hospital San Francisco pero le dijeron que no porque "si no estaba en trabajo de parto no la iban a recibir". Luego, le hicieron un hisopado por coronavirus, lo que dio negativo, y finalmente llegó a la clínica donde fue diagnosticada con dengue.