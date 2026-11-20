Mendoza posterga su ingreso al SIRCIP, que empieza a regir en diciembre con seis provincias + Agregar ámbito en









La provincia informó a la Comisión Arbitral que tuvo dificultades técnicas y operativas, aunque aseguró que se sumará al sistema de percepciones en los próximos meses.

La Comisión Arbitral del Convenio Multilateral dejó a Mendoza fuera de la primera etapa del Sistema Informático de Recaudación, Control e Información de Percepciones (SIRCIP), que empezará a funcionar el 1 de diciembre. Lo hizo a través de la Disposición 13/2026, publicada hoy en el Boletín Oficial y firmada por el presidente del organismo, Luis María Capellano.

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Con este cambio, el sistema arrancará con Chaco, La Pampa, Río Negro, San Juan, Santiago del Estero y Tierra del Fuego. La nueva lista reemplaza el anexo de la Disposición 12/2026, que había fijado la fecha de inicio y las provincias que formarían parte de él.

Según explica la norma, Mendoza le comunicó a la Comisión que surgieron “dificultades técnicas y operativas sobrevinientes” vinculadas con la readecuación de su política tributaria. Esos problemas le impiden poner en marcha el sistema en la fecha prevista.

De todos modos, la provincia ratificó que quiere implementarlo “en los próximos meses” y respaldó el objetivo de armonizar y simplificar los trámites que plantea la herramienta.

El SIRCIP fue aprobado por la Resolución General 9/2025 de la Comisión Arbitral y funciona en el sitio www.sircip.comarb.gob.ar. Cada provincia adherida definió cuándo lo implementaría y armó la lista inicial de agentes de percepción incorporados.